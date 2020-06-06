Ekonomik kriz ve bu sezon başında yapılan büyük hatalar nedeniyle dış transferde genç ve maliyeti düşük isimlere kanca atan Galatasaray'da Osman Bukari sesleri yükseliyor. Gana basınına göre Çekya ekibi Trencin'de forma giyen 21 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi bitme noktasında.
YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ
Scout ekibinin önerdiği Osman Bukari'nin transferi Fatih Terim tarafından onaylandı ve yönetim hemen harekete geçti. Gana basını, "İki kulüp 550 bin Euro'ya anlaşmaya yakın" dedi.
8 GOL ATTI 12 ASİST YAPTI
Bu yıl Trencin formasıyla harika bir sezon geçiren Ganalı yıldız 25 resmi maçta 8 gol atıp 12 asist yaptı. Bukari'nin kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
FEGHOULI'NİN YERİNE Mİ?
Sağ kanatta ve forvet arkasında görev yapabilen genç yıldızla ilgili gelişmeler "Feghouli gözden çıkarıldı" iddialarını güçlendiriyor. 1.70 boyundaki Bukari iyi ayağını da kullanıyor.
2018 yılında Gana ekibi Acrra Lions'tan 60 bin Euro'ya Trencin'e transfer olan Bukari bu sezon büyük bir çıkış yakaladı.