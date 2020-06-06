





Ekonomik kriz ve bu sezon başında yapılan büyük hatalar nedeniyle dış transferde genç ve maliyeti düşük isimlere kanca atan Galatasaray'da Osman Bukari sesleri yükseliyor. Gana basınına göre Çekya ekibi Trencin'de forma giyen 21 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi bitme noktasında.



YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Scout ekibinin önerdiği Osman Bukari'nin transferi Fatih Terim tarafından onaylandı ve yönetim hemen harekete geçti. Gana basını, "İki kulüp 550 bin Euro'ya anlaşmaya yakın" dedi.