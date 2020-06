"İKİNCİ OLDUĞUMDA O BAYRAĞI DALGALANDIRAMADIM DİYE AĞLIYORUM"

2016'ya kadar madalya kazanamadığını hatırlatan Yasemin, o süreçte hep 5. olduğunu belirtti.

İlk kez yarı finale çıktığı 2016 Avrupa Şampiyona'sında şampiyon olacağını hissettiğini belirten milli güreşçi, sözlerini şöyle tamamladı:

"İlk yarı finali aldığım zaman dedim ki hocam ben şampiyonum. Hocam dediki kızım daha dur finale çıkacaksın. Yok hocam ben şampiyonum ben artık aştım o durumu ben finali görüyorsam kesin şampiyonum dedim. O kadar emin konuşma rakibin zorlu olacak dediler. Yok hocam ben kendime o kadar inanıyorumki ben bu anı yaşayacağım dedim. Dediğim gibi de oldu. 2016'nın Avrupa Şampiyonası final maçında Rus rakibime 7-0'lık üstünlük ağladım ve arkasından zafer koşusu yapmak her sporcuya nasip olmaz. Üçüncü veya ikinci olduğunuzda o zafer koşusunu yapamıyorsunuz. Bayrağı veriyorlar ve minderde tur atıyoruz. O an bulutların üstünde süzülüyorum böyle sanki havadaymışım hissi geliyor. Onun verdiği mutluluğu, hazzı daha hiç biryerde tatmadım. Bayrağımı alıp zafer koşusu yapıyorum arkasından kürsüye geçiyorum ve İstiklal Marşı söylüyorum ve ben her zaman ağlıyordum. Şampiyon oluyorum ağlıyorum yani yaşlar gözlerden istemsizce dökülüyor. İnanılmaz duygu dolu. Çünkü bayrağımız için verilen mücadeleyi biliyorum. Ne kadar zorluklar yaşadığımızı biliyorum. Hala daha zorluklar yaşıyoruz çünkü terör maalesef ülkemizde bitmedi. Bayrağımız göndere çekmek gerçekten çok güzel. Onun birincilik kürsüsünde dalgalandığını görmek çok mutlu olduğum yer. İkinci olduğumda da o bayrağı dalgalandıramadım diye ağlıyorum."