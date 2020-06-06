"İlklerin kadını" milli güreşçi Yasemin Adar, yaptığı değerlendirmede, "Güreş bizim için tamamen bayrak mücadelesi, milli mücadele. Biz resmen savaşıyoruz. Sadece spor olarak değil artık bizim için bir nevi savaşımız gibi bir şey oldu." ifadelerini kullandı.

Üst üste 4 kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan ve tek Türk dünya şampiyonu kadın güreşçi olan Yasemin, güreşin daha fazla değeri hak ettiğini belirtti.

Güreşin olimpiyatlarda en fazla madalya alınan branş olduğunu hatırlatan 28 yaşındaki sporcu, " Bakıyorsunuz altın madalya sadece güreşten geliyor. Ama değer görüyor mu derseniz bir futbol kadar asla değer görmüyor. Olimpiyat geldiği zaman, önemli şampiyonluklar olduğu zaman herkes güreşe kitleniyor. İşte güreş kesin madalya alır gelir. Şöyle de bir sıkıntımız var bu olimpiyat öncesi neredesiniz? Lütfen öncesinde de bir gezin görün bizi bilin tanıyın. Haberdar olun nasıl çalışıyoruz, ne yapıyoruz? Olimpiyat geliyor tamam işte kesin garanti madalyamız var. Güreşten kesin gelir. Ama ondan önce maddi konuda sıkıntı çeken arkadaşlarımız oluyor, sporcularımız oluyor. Futbola verilen değeri hiçbir branş görmüyor. Medya konusunda büyük bir sıkıntı çekiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yasemin, "Güreş öyle bir yerdeki şu an, manevi olarak o kadar ulaşılmaz erişilmez bir yerdeki, mesela o İstiklal Marşı okunduğu zaman yani herkesin kalkıp o marşı dinlemesi inanın tüylerim diken diken oluyor. Biz bunun için uğraşırken futbolda amaç bilmiyorum ne konuda" şeklinde konuştu.