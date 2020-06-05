24 yaşındaki oyuncu da Maviler'den haftada 220 bin euro (yıllık 10 milyon euro) kazanacak. Sözleşmenin 2025 yılına kadar olacağı belirtiliyor. Alman medyasındaki haberlere göre ise Liverpool, Werner'e Chelsea'yle aynı ücreti önerdi ancak Kırmızılar Leipzig'den indirim talep etti. Alman kulübü ise bunu kabul etmedi.

Alman medyasından Bild'in iddiasına göre, Liverpool yıldız golcüyü bitirmek üzereydi ancak Chelsea son anda araya girdi ve 24 yaşındaki oyuncunun serbest kalma maddesini harekete geçirmek istedi.