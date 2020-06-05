Seçilen 22 takımın, konferanslarda ilk 8 sırada yer alan takımlar ile ilk sekize 6 veya daha az galibiyet farkı bulunan takımlar olacağı, buna göre doğu konferansından 9, batı konferansından ise 13 takımın sezonun devamında yer alacağı açıklandı.

Lig bittiğinde sekizinci ve dokuzuncu takımların arasında 4 veya daha az galibiyet farkı olursa play-off'lara katılacak takımların play-in turnuvası ile seçileceği aktarıldı.