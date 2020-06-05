Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA), kalan maçların oynanacağı tarihle ilgili açıklama yapıldı. Buna göre, 11 Mart'ta ara verilen ligin 31 Temmuz'da başlayacağı kesinleşti. Koronavirüs nedeniyle ertelenen 2020 NBA Draft'ın 15 Ekim'de yapılacağı bildirildi.
22 TAKIMLA OYNANACAK
NBA'den yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 11 Mart'ta ara verilen ligin 22 takımla Florida eyaletine bağlı Orlando şehrinde bulunan ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde devam edeceği duyuruldu.
31 Temmuz'da başlayacak ligin 22 takımla gerçekleştirileceği ve her takımın normal sezonun bitimi için 8'er karşılaşmaya çıkacağı belirtildi.
Seçilen 22 takımın, konferanslarda ilk 8 sırada yer alan takımlar ile ilk sekize 6 veya daha az galibiyet farkı bulunan takımlar olacağı, buna göre doğu konferansından 9, batı konferansından ise 13 takımın sezonun devamında yer alacağı açıklandı.
Lig bittiğinde sekizinci ve dokuzuncu takımların arasında 4 veya daha az galibiyet farkı olursa play-off'lara katılacak takımların play-in turnuvası ile seçileceği aktarıldı.
KİMLER DIŞARIDA KALDI?
22 takımlı formatın kabul edilmesi nedeniyle, 8 NBA ekibi sezonu noktalamış oldu. Doğu konferansından Charlotte Hornets, Chicago Bulls, New York Knicks, Detroit Pistons, Atlanta Hawks ve Milli basketbolumuz Cedi Osman'ın ter döktüğü Cleveland Cavaliers; batı konferansından ise Minnesota Timberwolves ve Golden State Warriors, sezonu bu formatın kabul edilmesi nedeniyle tamamladı.
HANGİLERİ DEVAM EDECEK?
Doğu'dan Milli basketbolcumuz Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Milwaukee, Toronto, Boston, Miami, Indiana, Furkan Korkmaz'ın ter döktüğü Philadelphia, Brooklyn, Orlando, Batı'dan ise Lakers, Clippers, Denver, Utah, Oklahoma, Houston, Dallas, Memphis play-off ligi tamamlayacak. Ayrıca New Orleans, Portland, Phoenix, Sacramento, San Antonio ve Washington bu ekiplere eklenecek.