5 Haziran 2020 Dünya Çevre Günü'nde Merih, çocuklarımızın gelecekte daha temiz ve daha güzel bir dünyada yaşaması adına farkındalık yaratmak için Türkiye saati ile sabah 10:00'da bir video paylaşacak. Desteğiniz dünyamız için çok önemli; siz de Merih'in Instagram'daki gönderisini hesabınıza Story olarak ekleyebilir ve Twitter'daki gönderisini hesabınızdan ReTweet yapabilirsiniz.

Takvimi uygun olduğu zamanda Merih, ekibi ve projeye destek verenler ile birlikte orada sürpriz bir organizasyon düzenlemeyi planlıyor.