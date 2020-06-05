





Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. UEFA'nın Trabzonspor'a verdiği 1 yıl men cezasının değişmez bir karar olmadığını vurgulayan Özdemir, "Trabzonspor'un 2019'daki bilançosu ile ilgili bir konu. Birçok haklı noktamız olduğunu biliyoruz. Bu konuda bütün çalışmaları yapıp gücümüzü kullanacağız. Bütün gücümüzü ortaya koyacağız. Trabzonspor'un hak ettiğini alması için mücadele edeceğiz'' dedi.



Kulüplerin zararları ile ilgili çalışma yapıp gerekli desteği vereceklerini de söyleyen Özdemir, "Harcama limitlerini yüzde 30'dan yüzde 15'e düşürmek için çalışma yapabiliriz. Türkiye'de değil, dünyada da bir süre pahalı transfer olacağını sanmıyorum. Bu süreçte hem Milli Takım hem de kulüp gelirlerinde düşme olması kaçınılmaz'' ifadelerini kullandı.