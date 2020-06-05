Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. UEFA'nın Trabzonspor'a verdiği 1 yıl men cezasının değişmez bir karar olmadığını vurgulayan Özdemir, "Trabzonspor'un 2019'daki bilançosu ile ilgili bir konu. Birçok haklı noktamız olduğunu biliyoruz. Bu konuda bütün çalışmaları yapıp gücümüzü kullanacağız. Bütün gücümüzü ortaya koyacağız. Trabzonspor'un hak ettiğini alması için mücadele edeceğiz'' dedi.
Kulüplerin zararları ile ilgili çalışma yapıp gerekli desteği vereceklerini de söyleyen Özdemir, "Harcama limitlerini yüzde 30'dan yüzde 15'e düşürmek için çalışma yapabiliriz. Türkiye'de değil, dünyada da bir süre pahalı transfer olacağını sanmıyorum. Bu süreçte hem Milli Takım hem de kulüp gelirlerinde düşme olması kaçınılmaz'' ifadelerini kullandı.
HER ZAMAN ŞEFFAF OLACAĞIZ
Herkesi yüzde yüz memnun etmenin imkansız olduğunu söyleyen Özdemir, "Her zaman şeffat olacağız" dedi.
FENERLİ KIZIYORSA DOĞRU YOLDAYIZ!
Özdemir, "En çok tepkiyi F.Bahçe taraftarlarından görüyorum. Bunu gördükçe 'Nihat sen doğru karar alıyorsun, F.Bahçe ceketini dışarı astın' diyorum" dedi.
9 YILDIR ŞİKE YOK
Başkan Nihat Özdemir: "9 senedir şike olayına rastlamadık. Amatör liglerde de şikayetler geliyor. Etik Kurulumuz inceliyor Bunlarla ilgili herhangi bir
şey yakalayamadık. Bir şey yakalarsak kesinlikle üzerine gideriz." dedi.
LİGİN SON 3 HAFTASI SEYİRCİLİ OLABİLİR
Ana hedeflerinin maçları seyircisiz oynatmak olduğunu belirten TFF Başkanı Nihat Özdemir bir de müjde verdi. Başkan Özdemir, "Temmuz'da eğer Koronavirüsün kaybolması durumunda, şartlar da izin verirse son 3 haftayı seyircili oynatma durumumuz olabilir" ifadesini kullandı.
YABANCILAR İÇİN ÇALIŞMA YAPIYORUZ
Yabancı futbolcularla ilgili 2020/21 sezonu için çalışma yaptıklarını belirten Özdemir, 30 yaşın üzerinde çok yabancı futbolcu var. Bunlara kriter getirebilir miyiz? Bunlara çalışıyoruz" dedi.