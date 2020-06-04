Süper Lig'de şampiyonluk yarışında olan Trabzonspor dün gelen şok bir haberle sarsıldı. UEFA, Bordo-Mavili kulübü Finansal Fair Play şartlarına uyulmadığı gerekçesiyle 1 yıl boyunca Avrupa kupalarından men ettiğini açıkladı. UEFA, Trabzonspor'un 2016 yılında yapılan anlaşmanın şartlarına uymadığını duyurdu. 1 yıllık cezanın 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında Avrupa'ya katılım hakkı kazanılması halinde uygulanacağı da belirtildi.
BAŞKAN AÇIKLAMA YAPACAK
Trabzonspor Başkan Ahmet Ağaoğlu karar sonrası, "CAS'a gideceğiz. Kimse canını sıkmasın, kimse moralini bozmasın. Biz UEFA ile yaptığımız anlaşmanın tamamını yerine getirdik. Aşılamayacak bir sorun değil" dedi. Kulüp tarafından yapılan açıklamada ise "Karara saygılı olmakla birlikte bu karara katılmadığımızı bildirmek isteriz. 10 gün içerisinde CAS'A itiraz edeceğimizi duyururuz" denildi. Ağaoğlu'nun UEFA'nın kararıyla ilgili olarak bugün saat 11.00'de açıklama yapacağı da duyuruldu.
TARAFTARLARDAN UEFA'YA TEPKİ
UEFA'NIN şok kararına Trabzonsporlu taraftarların tepkisi büyük oldu. Taraftarlar, "Yanlı ve maksatlı bir karar. Ceza CAS'tan dönecektir" ifadesini kullandı.
HEP BERABER SAVUNACAĞIZ
TFF Başkanı Nihat Özdemir, UEFA kararı sonrası, "Trabzonspor'un haklarını sonuna kadar savunacağız. Beraber mücadele edeceğiz. Elimizden geleni yapacağız. Bu olay Türkiye'nin de sorunudur" dedi.