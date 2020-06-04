





BAŞKAN AÇIKLAMA YAPACAK

Trabzonspor Başkan Ahmet Ağaoğlu karar sonrası, "CAS'a gideceğiz. Kimse canını sıkmasın, kimse moralini bozmasın. Biz UEFA ile yaptığımız anlaşmanın tamamını yerine getirdik. Aşılamayacak bir sorun değil" dedi. Kulüp tarafından yapılan açıklamada ise "Karara saygılı olmakla birlikte bu karara katılmadığımızı bildirmek isteriz. 10 gün içerisinde CAS'A itiraz edeceğimizi duyururuz" denildi. Ağaoğlu'nun UEFA'nın kararıyla ilgili olarak bugün saat 11.00'de açıklama yapacağı da duyuruldu.