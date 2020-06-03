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    • 04.06.2020 05:46
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    • 04.06.2020 05:47
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    Başkan Yardımcısı : Biz şampiyon olacağız ve 'ne gideceğiz

    Kulübü Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı , Avrupa kupalarından bir yıl men edilmeleri kararına ilişkin olarak, "Biz şampiyon olacağız ve 'ne gideceğiz." ifadesini kullandı.

    Şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz

    Doğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, göreve geldikleri günden bu yana çok zorluklarla karşılaştıklarını ve arkadaşlarıyla bunları aşmasını bildiklerini belirtti.

    "İnşallah bunu da aşacağız." sözlerini kullanan , 'nın verdiği karara karşı "Safları sıklaştıralım.'' çağrısında bulundu.

    'un ekonomik durumuna da değinen Doğan, "Trabzonsporumuzun tek bir icralık dosyası yoktur. Hiçbir kulübe borcu yoktur. Hiçbir oyuncuya veya menajere de borcu yoktur. Biz kimsenin kasasıyla ilgilenmiyoruz, işimize bakıyoruz. Herkes de kendi işine baksın" şeklinde görüş bildirdi.

    Haberler Spor Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan: Biz şampiyon olacağız ve Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz
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