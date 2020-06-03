Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 03.06.2020 21:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.06.2020 21:32
    ABONE OL

    Son dakika: UEFA'nın 1 yıl men kararı için 'a başvuruda bulunacak

    Son dakika haberine göre, Kulübü, Avrupa kupalarından bir yıl men edilmesi nedeniyle Uluslararası 'ne () başvuruda bulunacağını açıkladı.

    Trabzonspor UEFA'nın kararı için CAS'a başvuracak

    UEFA tarafından 1 yıl Avrupa kupalarından men edilen Kulübü, 'ne () başvuracağını açıkladı.

    Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "UEFA bugün verdiği kararla birlikte daha önce kendileriyle imzalamış olduğumuz uzlaşma anlaşmasına kulübümüzün uymadığı sonucuna varmıştır. Karara saygılı olmakla birlikte, kulüp avukatlarımızla yapmış olduğumuz değerlendirmede söz konusu karara katılmadığımızı özellikle vurgulamak isteriz. UEFA'nın kararına karşı 10 gün içerisinde İsviçre'deki Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) itiraz edeceğimizi kamuoyuna duyururuz."

    Haberler Spor Son dakika: Trabzonspor UEFA'nın 1 yıl men kararı için CAS'a başvuruda bulunacak
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri