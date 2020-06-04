Spor dünyasında corona günlüğü

Coronavirüs sürecinde normalleşme dönemine geçilmesinin ardından takım halinde çalışmalara yeni yeni başlayan sporcular, sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanıyor. Sporcular hem antrenman görüntülerini hem de günlük hayatlarına dair kesitleri takipçileri ile paylaşıyor.
BABEL
Hollanda'da liglerin bitmesiyle tatile çıkan Babel, oğluyla beraber jetski keyfi yaptı.
BERKE ÖZER
Fenerahçe'nin genç kalecisi evinin bahçesinde mangalda iddialı olduğunu belirtti.
HAKAN&DERYA BALTA
Eski Galatasaraylı Hakan Balta, eşiyle birlikte sosyal medyada oyun oynayarak eğleniyor.
LOPES
Kızı tarafından makyaj yapılan Kayserisporlu futbolcu bu anları sosyal medyada paylaştı.
MERT GÜNOK
Başakşehir ve Milli Takım'ın kalecisi maske ile olan halini Instagram'da yayınladı.
MARCAO
Galatasaray'ın Breziyalı futbolcusu, boş vakitlerini ailesiyle değerlendiriyor.
BABEL
Hollanda'da liglerin bitmesiyle tatile çıkan Babel, oğluyla beraber jetski keyfi yaptı.
BERKE ÖZER
Fenerahçe'nin genç kalecisi evinin bahçesinde mangalda iddialı olduğunu belirtti.
HAKAN&DERYA BALTA
Eski Galatasaraylı Hakan Balta, eşiyle birlikte sosyal medyada oyun oynayarak eğleniyor.
LOPES
Kızı tarafından makyaj yapılan Kayserisporlu futbolcu bu anları sosyal medyada paylaştı.
MERT GÜNOK
Başakşehir ve Milli Takım'ın kalecisi maske ile olan halini Instagram'da yayınladı.
MARCAO
Galatasaray'ın Breziyalı futbolcusu, boş vakitlerini ailesiyle değerlendiriyor.