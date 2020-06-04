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    • Spor
    • 04.06.2020 Gazete
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    Spor dünyasında corona günlüğü

    Coronavirüs sürecinde normalleşme dönemine geçilmesinin ardından takım halinde çalışmalara yeni yeni başlayan sporcular, yı da aktif bir şekilde kullanıyor. Sporcular hem antrenman görüntülerini hem de günlük hayatlarına dair kesitleri takipçileri ile paylaşıyor.

    Spor dünyasında corona günlüğü
    Coronavirüs sürecinde normalleşme dönemine geçilmesinin ardından takım halinde çalışmalara yeni yeni başlayan sporcular, yı da aktif bir şekilde kullanıyor. Sporcular hem antrenman görüntülerini hem de günlük hayatlarına dair kesitleri takipçileri ile paylaşıyor.



    BABEL
    'da liglerin bitmesiyle tatile çıkan Babel, oğluyla beraber jetski keyfi yaptı.

    BERKE ÖZER
    Fenerahçe'nin genç kalecisi evinin bahçesinde mangalda iddialı olduğunu belirtti.



    HAKAN&DERYA BALTA
    Eski Galatasaraylı Hakan Balta, eşiyle birlikte sosyal medyada oyun oynayarak eğleniyor.

    LOPES
    Kızı tarafından makyaj yapılan Kayserisporlu futbolcu bu anları sosyal medyada paylaştı.



    MERT GÜNOK
    ve 'ın kalecisi maske ile olan halini 'da yayınladı.

    MARCAO
    Galatasaray'ın Breziyalı futbolcusu, boş vakitlerini ailesiyle değerlendiriyor.
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