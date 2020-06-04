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    • 04.06.2020 09:39
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    Oyuncular şikayet etmişti | 'de maaş ödemeleri başladı

    Beko'daki bazı oyuncular Euroleague Oyuncular Birliği'ne maaşlarının ödenmediğini bildirmiş ve şikayette bulunmuştu. Euroleague Oyuncular Birliği de Fenerbahçe yönetimi ile iletişime geçerek bu durumun ortadan kaldırılmasını istedi. Fenerbahçe maaş ödemeleri konusunda düğmeye bastı. İşte Yunan basınında yer alan o iddia..

    Yunan basınından Fosonline'a göre maaş ödemelerindeki gecikme, 6 aya kadar çıkmış durumdaydı. Bu noktada EuroLeague de devreye girerek kulüple görüşmeler yürüttü ve oyuncuların iki aylık maaş ödemeleri gerçekleştirilirken geri kalanının da 15 Ağustos'a kadar ödenmesi konusunda bir plan oluşturuldu.

    SDNA ise Fenerbahçe'nin EuroLeague'in oyuncular birliği ELPA ile görüştüğünü aktardı. Melih Mahmutoğlu ve yerli oyuncular, ödemeler konusunda bir zorluk çıkarmazken yabancı oyuncuların ödemeleri konusunda harekete geçilmesi gerektiği ve iki gün önce de yönetimin ikişer maaşlık ödemeleri yaptığı belirtildi.

    BÜTÇE DÜŞÜRÜLECEK

    Fosonline, Fenerbahçe'de yeni sezon bütçesinin %40 oranında düşürüleceğini belirtti. Bu doğrultuda da takımın yıldızları Kostas Sloukas, Luigi Datome ve Jan Vesely ile kontratlarında değişiklik adına görüşmeler yapıldığı aktarıldı. İddia edilen planlamaya göre Fenerbahçe Beko'nun bütçesinin 18 milyon Euro seviyelerine inmesi bekleniyor.

    Planlanan bütçe sonrasında koç Zeljko Obradovic'in tutumunun ne olacağı ve takımla yola devam edip etmeyeceği ise merak konusu.
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