Yunan basınından Fosonline'a göre maaş ödemelerindeki gecikme, 6 aya kadar çıkmış durumdaydı. Bu noktada EuroLeague de devreye girerek kulüple görüşmeler yürüttü ve oyuncuların iki aylık maaş ödemeleri gerçekleştirilirken geri kalanının da 15 Ağustos'a kadar ödenmesi konusunda bir plan oluşturuldu.

SDNA ise Fenerbahçe'nin EuroLeague'in oyuncular birliği ELPA ile görüştüğünü aktardı. Melih Mahmutoğlu ve yerli oyuncular, ödemeler konusunda bir zorluk çıkarmazken yabancı oyuncuların ödemeleri konusunda harekete geçilmesi gerektiği ve iki gün önce de yönetimin ikişer maaşlık ödemeleri yaptığı belirtildi.