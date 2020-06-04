



YETERSİZ BULUNMUŞTU

Barry'nin 2016-17 sezonu yaz transfer döneminde menajerler aracılığı ile 1. Lig ekibi Adana Demirspor'a önerildiği ancak çok yetersiz bulunarak teknik heyet tarafından veto yediği ortaya çıktı.



Hamza Barry, Hajduk'ta başarılı bir performans gösterirken takımının gözdelerinden oldu.