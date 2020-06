Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, takım kaptanı Jose Sosa ile birlikte bir basın toplantısı düzenledi. İşte Ahmet Ağaoğlu ve Jose Sosa'nın açıklamalarından satır başları...

10 gündür Trabzon'dayım. Tesislerde yatıyorum. Takım olarak ortamımız çok iyi. İnşallah şampiyon olacağız. "Biz Biriz" diye bir kampanya başlattık. Taraftarlarımızdan bu kampanyaya destek olmalarını istiyoruz. Bugün kaptanımızla karşınızdayız. Ocak ayından bu yana 'Sosa gidiyor mu?, Sosa kalacak mı?' şeklinde haberler gündemden düşmüyor. Bununla ilgili olarak süreç içerisinde gerek görsel gerek yazılı medyada kaptanımızla devam etmek istediğimizi söyledik. Bunu kaptanımıza da ilettim. Sosa bizim için sadece bir futbolcu değil, sadece bu takımın kaptanı değil, aynı zamanda bizimle birlikte hedeflere ulaşmak için büyük sorumluluk alan kulübün bir parçası. Bunu sürekli ifade etmemize rağmen son 10 senenin en başarılı kadrosu, son 10 senedir ilk defa şampiyonluğa koşan takım oluşturmamıza rağmen ısrarlı şekilde başta kaptanımız olmak üzere başta kaptanımız olmak üzere diğer futbolcularımız üzerinden transfer haberleri, sözleşmelerinin yenilenmeyeceği yönünde haberler çıkıyor. Yok oyuncumuz Avrupa'da şu kulübe gitmiş, yok imza atmış, yok maaşı belli olmuş...

"HER ŞEYİN FARKINDAYIZ..."

Ben bu haberlerin yabancısı değilim. Her şeyin farkındayız. Gelmiş olduğumuz süreç içerisinde tamamen takımımızın konsantrasyonunu bozmaya yönelik spekülasyonlar bunlar.

"BÜTÜN GÖRÜŞMELER SEZON SONUNDA..."

Kaptanımızla ve diğer oyuncularımızla görüştüğümüzde ortak cevap şu oldu: Takım olarak önemli bir süreçteyiz ve yarışın içindeyiz. Bu konuları sezon bitimine bırakalım. Kaptanımızın benden bizzat isteği buydu. Bunu da kamuoyuyla paylaştım. Sosa, Nevak ve Pereira'nın da aynı görüşü var. Ne hikmetse Uğurcan'ı Nwakaeme'yi, Pereira'yı yollayan haberler çıktı. Bu nedenle bu toplantıyı yapmaya karar verdik.

"SOSA'NIN EŞİNE SOSYAL MEDYADAN HAKARET EDİLİYOR"

Son 1 hafta içerisinde kaptanımızın eşine sosyal medyadan kötü mesajlar geliyor. Bunu şiddetle kınıyorum. Bişr anneye, bir kadına bu şekilde mesajlar atılması çok iğrenç. Hukuki süreçte bunları açıklayacağız. Kaptanımız ve eşi Trabzon'da çok mutlu. Çocukları burada büyüyor. Bu takım için emeğini ortaya koyan kaptanımızın eşine yapılan hoş olmayan ifadeleri kınıyorum. Türk milleti her şeyin öncesinde misafirperverdir. Kaptanımız ve diğer oyuncularımız bu şehirde misafirdir. Onların bütün sorumlulukları bizim üzerimizdedir. Bu takıma emek veren futbolculara teşekkürden başka bir tasarrufta bulunamayız.

"TARAFTARIMIZ, BİLE YAPILAN OPERASYONLARA ALET OLMASIN"

Bütün oyuncularımız takımla ve şehirle bütünleşmiştir. Onların eşleri, nişanlıları, sevgilileri, anne ve babaları bizlerin en değerlileridir. Hiçbir şekilde değerlilerimize dil uzatanların yaptıkları yanlarına kalmaz. Şampiyonluğa giderken bize yapılacak operasyonların farkındayız. Bunlara hazırlıklıyız. Ama farklı odakların operasyonlarına taraftarlarımızın alet olmaması lazım. Bizim tek hedefimiz kalan 8 maç ve kupadaki maçlar. Bu dönemde oyuncularımızı motive etmek dışında bir tasarrufa girmemelerini taraftarımızdan rica ediyorum."

"TÜRK MİLLETİ MİSAFİRPERVERDİR"

Bugün takımımızın geldiği nokta, eminim ki bazı çevreleri rahatsız etmiştir. Bu doğaldır. Sporun bünyesinde bunlar var. Biz hiçbir zaman için rakiplerimizi düşman görmedik. Her zaman rakip olarak gördük. Rekabetin üst seviyede olduğu liglerde futbol endüstrisi de yükselir. Rakibim güçlü değilse benim başarım da önemli olmaz. Her zaman rakiplerimize karşı saygılı davrandık. Bu ülkeye gelen her yabancı futbolcu bizim misafirimizdir. Hangi takıma gelirse gelsin bu oyuncular ve aileleri bizim değerlilerimizdir. Ülkemizdeki yabancı ve yerli oyuncuların kendilerine ve ailelerine yapılan hakaret dolu sözleri lanetliyorum. Türk milleti misafirperverdir. Bununla dünyada ün salmış bir millettir. Bir takım komplekslerini klavye üzerinden giderme düşüncesinde olan insanlara başta Trabzonspor olmak üzere hiçbir camia bireylerinin de izin vermemesini rica ediyorum.

"ALGILARA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Son olarak şunu söylemek istiyorum. Önümüzdeki 8 hafta ve önümüzdeki yıllara yönelik, takımımızın konsantrasyonunu bozmak için yapılan algılar, kendi sığlıkları içerisinde boğulacaklar. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Trabzonspor kulübü futbolcularıyla, teknik heyetiyle, camiasıyla dimdik ayaktadır. Bizim hedeflerimiz var. Bu hedef sportif, ekonomik ve insani hedefler. Bu hedeflere giderken Algılara müsaade etmeyeceğiz.

"SOSA SEZON SONUNU BEKLEMEK İSTEDİ"

Kaptanımız Trabzonspor için çok önemlidir. Çok önemli bir misyonu vardır. Kendisi, sözleşme için sezon sonunu beklemek istemiştir. Biz de bu şekilde hareket edeceğiz. Biz kendisine güveniyoruz. Bu duruma lütfen saygı duyalım.

SOSA: "TARAFTARIMIZ RAHAT OLSUN"

"Herkese iyi akşamlar. Dünyayı sarsan virüs sürecinde futboldan uzak kaldığımız bu günde insanların ekran başına geçmeleri futbola verdikleri önemi gösteriyor. Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Dün kendisiyle görüştüğümüzde beraber bir mesaj vermenin doğru olduğuna karar verdik. Bizi sürekli destekleyen taraftarlarımız şunu bilsinler ki rahat olabilirler. Takımımız iyi çalışıyor. Final döneminde en iyisini yapacağız. Bize uzaktan da olsa destek versinler."

SOSA: "SAHA İÇİNDE VEYA SAHA DIŞINDA HANGİ GÖREV VERİLİRSE..."

"Pandemi sürecindeki bu arada biz de en çok sevdiğimiz şeyden ayrı kaldık. Dönüşte çok sıkı çalışıyoruz. Bu dönemi başarıyla tamamlamak adına çok çalışıyoruz. Kulüpte ilişkiler çok iyi. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Benim durumumu da kendisine ilettim. Anlayışla karşıladı. Gelecek adına da konuştuk. Saha içinde veya dışında nerede takıma katkı sağlarsam orada devam edebileceğimi başkanımıza söyledim. Oyuncularımızın ihtiyaçlarıyla ilgilenmeleri sebebiyle de çok mutluyum. Önümüzde çok önemli bir süreç var. Taraftarımız yanımızda olsunlar"

SOSA: "BEN VE AİLEM BURADA MUTLUYUZ"

"Kulübümüzü ben daha çok aile olarak görüyorum. Ailemle ilgili olayı kulübüme açmak istedim. Ailemin herhangi bir bireyine yapılan bu tür şeylerin beni kırdığını ifade etmek gerekir. Kızlarım burada doğru. Ailem burayı çok seviyor. Ben de burada mutluyum. Yaptığım şeyden keyif almam gerekir. Konsantre olmamız gereken şey önümüzdeki maçlar."

"SÖZLEŞMEYİ KONUŞACAĞIZ AMA ÖNCELİĞİMİZ BU HEDEF"

"Hem başkanımız, hem yöneticilerimiz, hem hocamız hem de kulüpte çalışan herkesin tek hedefi var. Bu hedefi gerçekleştirmek istiyoruz. İnsanların bu hedefi ne kadar istediği ve bizleri ne kadar sevdiklerini biliyoruz. Bu sebeple insanlara bu mutluluğu vermek istiyoruz. Bu süreç tamamlandığında gelecekle ilgili konuları da konuşacağız. Şu anda önemli olan bu süreç."