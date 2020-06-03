Dünya futbolu salgın döneminde büyük sıkıntılar yaşasa da ligler yeniden oynanmaya başladı. Süper Lig'de start için geri sayım başladı. Ünlü futbolcular sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekiyor. Galatasaraylı Saracchi ve Liverpool'un yıldızı Salah'ın çocuklarıyla yaptığı paylaşım rekor kırdı.
MBAPPE
Ünlü Fransız golcü sosyal medya hesabından, "Polis bizimle, bize karşı değil" mesajı attı.
TOTTI
İtalya'nın efsane futbolcularından Totti, Roma'da eşiyle birlikte eğlenceli dakikalar yaşadı.
LIVERPOOL
İngiliz devinin antrenman öncesinde öldürülen George Floyd için saygı duruşunda bulundu.
SALAH
Livepool'un Mısırlı yıldızı Salah, zorlu maçlar öncesinde kızıyla vakit geçiren isimlerden…
SARACCHI
G.Saray'ın Uruguaylı yıldız oyuncusu, boş zamanlarında çocuğuyla salıncak keyfi yapıyor.
KARAMAN
Yeni Malatyaspor'da Hikmet Karaman, başkan Adil Gevrek ile yer sofrasında yemek yedi…
MBAPPE
Ünlü Fransız golcü sosyal medya hesabından, "Polis bizimle, bize karşı değil" mesajı attı.
TOTTI
İtalya'nın efsane futbolcularından Totti, Roma'da eşiyle birlikte eğlenceli dakikalar yaşadı.
LIVERPOOL
İngiliz devinin antrenman öncesinde öldürülen George Floyd için saygı duruşunda bulundu.
SALAH
Livepool'un Mısırlı yıldızı Salah, zorlu maçlar öncesinde kızıyla vakit geçiren isimlerden…
SARACCHI
G.Saray'ın Uruguaylı yıldız oyuncusu, boş zamanlarında çocuğuyla salıncak keyfi yapıyor.
KARAMAN
Yeni Malatyaspor'da Hikmet Karaman, başkan Adil Gevrek ile yer sofrasında yemek yedi…