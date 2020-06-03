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    • Spor
    • 03.06.2020 Gazete
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    Saracchi ve 'ın paylaşımları rekor kırdı | Spor dünyasında 'corona' günlüğü

    Dünya u salgın döneminde büyük sıkıntılar yaşasa da ligler yeniden oynanmaya başladı. 'de start için geri sayım başladı. Ünlü futbolcular dan yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekiyor. ve 'un yıldızı 'ın çocuklarıyla yaptığı paylaşım rekor kırdı.

    Spor dünyasında 'corona' günlüğü
    Dünya u salgın döneminde büyük sıkıntılar yaşasa da ligler yeniden oynanmaya başladı. 'de start için geri sayım başladı. Ünlü futbolcular dan yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekiyor. ve 'un yıldızı 'ın çocuklarıyla yaptığı paylaşım rekor kırdı.



    MBAPPE
    Ünlü Fransız golcü sosyal medya hesabından, "Polis bizimle, bize karşı değil" mesajı attı.

    TOTTI
    'nın efsane futbolcularından Totti, Roma'da eşiyle birlikte eğlenceli dakikalar yaşadı.



    LIVERPOOL
    İngiliz devinin antrenman öncesinde öldürülen George Floyd için saygı duruşunda bulundu.

    SALAH
    Livepool'un Mısırlı yıldızı Salah, zorlu maçlar öncesinde kızıyla vakit geçiren isimlerden…



    SARACCHI
    G.Saray'ın Uruguaylı yıldız oyuncusu, boş zamanlarında çocuğuyla salıncak keyfi yapıyor.

    KARAMAN
    'da , başkan Adil Gevrek ile yer sofrasında yemek yedi…


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