Müzesinde 3 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve 4 CEV Şampiyonlar Ligi kupası bulunan VakıfBank Spor Kulübü, Genel Menajerlik görevine Neslihan Demir Güler'in geldiğini açıkladı. Profesyonel voleybol kariyerinde 2002-2006 yılları arasında ve 2009-2010 sezonunda sarı-siyahlı formayı giyen Neslihan Demir Güler, 10 yıl sonra bu sefer yönetici olarak geri döndü.
Yapılan açıklamada "Profesyonel voleybol kariyerinde 2002-06 ve 2009-10 sezonlarında kulübümüzün formasını giyen Türk voleybolun efsane oyuncularından 'Demir Leydi' lakaplı Neslihan Demir Güler, VakıfBank Kadın Voleybol Takımımız'ın Genel Menajerlik görevine getirilmiştir. VakıfBank ailesi olarak 10 yıl sonra yeniden aramıza katılan Neslihan'ın yeni görevini kutlar, takımımızla nice büyük başarılar ve kupalar kazanmasını dileriz" denildi.
Neslihan Demir Güler ise "Tekrar VakıfBank'a aileme, ilk profesyonel olduğum kulübe bambaşka bir görevle geliyorum. İnşallah hep beraber başarılı oluruz. Bu takımda olmaktan gurur duyuyorum. VakıfBank'tan ayrılalı 10 yıl oldu. O dönemden bugüne her zaman severek takip ettiğim bir Kulüp oldu. Sevdiğim yöneticiler, antrenörler ve oyuncularla çalışacak olmak beni çok mutlu etti. Bu birlikteliğin bizi başarıya daha kolay taşıyacağını düşünüyorum" dedi.