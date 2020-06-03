Neslihan Demir Güler ise "Tekrar VakıfBank'a aileme, ilk profesyonel olduğum kulübe bambaşka bir görevle geliyorum. İnşallah hep beraber başarılı oluruz. Bu takımda olmaktan gurur duyuyorum. VakıfBank'tan ayrılalı 10 yıl oldu. O dönemden bugüne her zaman severek takip ettiğim bir Kulüp oldu. Sevdiğim yöneticiler, antrenörler ve oyuncularla çalışacak olmak beni çok mutlu etti. Bu birlikteliğin bizi başarıya daha kolay taşıyacağını düşünüyorum" dedi.