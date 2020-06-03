RAC1'in paylaştığı bilgiler, kulüp tarafından onaylanmazken, La Liga'nın koronavirüs vakalarına ilişkin raporlarında da yer almadı.

İspanyol basınında yer alan detaylara göre, antrenmanlara tekrar başlama kararı verildiği zaman, daha önce testi pozitif çıkan futbolcuların hastalığa karşı daha duyarlı olabileceği konusunda bir endişe var.