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    • 03.06.2020 09:53
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    'da şoke eden koronavirüs gerçeği | 5'i futbolcu 7 kişinin sonuçları gizlenmiş

    Koronavirüs nedeniyle ara verilen 'da lider ile ilgili bomba etkisi yaratan bir iddia gündeme geldi. Katalan radyosu, dünya devi Barcelona'nın koronavirüs testi yapılan 5'i futbolcu 7 kişinin pozitif çıkan sonuçlarını gizlediğini iddia etti. İddiaların devamında hastalığa yakalanan kişilerin hepsinin iyileştiği belirtildi.

    İspanyol Radyo kanalı RAC1, 5 Barcelona futbolcusu ve 2 teknik ekip üyesinin koronavirüs testlerinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.

    Salgının yayılmaya başladığı günlerde takıma yapılan koronavirüs testi sonuçlarında pozitif çıkan kişilerin asemptomatik (belirtisiz) olduğu belirtilirken, koronavirüse yakalanan kişilerin yeniden sağlığına kavuştuğu duyuruldu.

    RAC1'in paylaştığı bilgiler, kulüp tarafından onaylanmazken, La Liga'nın koronavirüs vakalarına ilişkin raporlarında da yer almadı.

    İspanyol basınında yer alan detaylara göre, antrenmanlara tekrar başlama kararı verildiği zaman, daha önce testi pozitif çıkan futbolcuların hastalığa karşı daha duyarlı olabileceği konusunda bir endişe var.

    Barcelona, şu an idmanlarını normal şekilde devam ettirirken, takımdaki tek sakat futbolcu zaman zaman A takımla antrenmanlara çıkan B takımı oyuncusu Monchu.
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