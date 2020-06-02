Yapılan açıklamada yarışların 3-5 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da başlayacağı duyuruldu. Sezonun ikinci yarışı da 10-12 Temmuz'da yine Avusturya'da olacak ardından pilotlar Macaristan'a, oradan da İngiltere'ye gidecek ve İngiltere'de de üst üste iki yarış düzenlenecek.