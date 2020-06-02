Formula 1'de yeni sezon 4 ay gecikmeli de olsa başlıyor. Corona virüsü nedeniyle 15 Mart'ta Avustralya'da başlaması gereken sezon iptal olan yarışlarn nedeniyle başlamamıştı.
Yapılan açıklamada yarışların 3-5 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da başlayacağı duyuruldu. Sezonun ikinci yarışı da 10-12 Temmuz'da yine Avusturya'da olacak ardından pilotlar Macaristan'a, oradan da İngiltere'ye gidecek ve İngiltere'de de üst üste iki yarış düzenlenecek.
FIA, yarış takvimine önümüzdeki günlerde yeni yarışlar ekleneceğini de açıkladı.