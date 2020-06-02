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    • 02.06.2020 13:34
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    'in başlama tarihi ve yarış takvimi belli oldu! İşte o tarihler

    15 Mart tarihinde başlaması beklenen ancak koronavirüs nedeniyle başlangıcı ertelenen için start veriliyor... Formula 1'de 2020 sezonunun yeni takvimi açıklandı. Formula 1'de yeni sezon 5 Temmuz'da Avusturya Grand Prix'si ile başlayacak. İşte 2020 Formula 1 takvimi...

    Formula 1'de yeni sezon 4 ay gecikmeli de olsa başlıyor. Corona virüsü nedeniyle 15 Mart'ta Avustralya'da başlaması gereken sezon iptal olan yarışlarn nedeniyle başlamamıştı.

    Yapılan açıklamada yarışların 3-5 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da başlayacağı duyuruldu. Sezonun ikinci yarışı da 10-12 Temmuz'da yine Avusturya'da olacak ardından pilotlar Macaristan'a, oradan da İngiltere'ye gidecek ve İngiltere'de de üst üste iki yarış düzenlenecek.

    FIA, yarış takvimine önümüzdeki günlerde yeni yarışlar ekleneceğini de açıkladı.
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