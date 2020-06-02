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    • 02.06.2020 18:06
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    • 02.06.2020 18:06
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    başlayacak? Türkiye’de

    Koronavirüs nedeniyle ertelenen başlayacak? Türkiye’de Liglerin başlama tarihi futbol severler tarafından sorgulanıyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de futbol heyecanı yeniden başlıyor. Birçok ülkede ligler kaldığı yerden devam edecek. Türkiye’de de bu yaz oynanacak maçlarla ligler tamamlanacak. Peki, ?

    Süper Lig ne zaman başlayacak? Türkiye’de ligler ne zaman başlıyor?

    Türkiye'de ligler ne zaman başlıyor? Süper Lig ne zaman başlayacak? Futbol severler Türkiye'de liglerin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde futbol maçları ertelenmiş ve ligler durdurulmuştu. Normalleşmeyle birlikte Türkiye'de de sosyal hayat ve spor karşılaşmaları normale dönüyor. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak?

    SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Süper Lig'de 12 Haziran Cuma günü Göztepe-Trabzonspor ve Fenerbahçe-HES Kablo Kayserispor maçları oynanacak. Maçların başlama saatleri 19:45 ve 21:45 olarak belirlendi. 29. haftada oynanacak olan Başakşehir-Galatasaray karşılaşması, 28 Haziran Pazar günü saat 21.45'te oynanacak.

    Karşılaşma programları şu şekilde;

    27. HAFTA

    12 HAZİRAN CUMA

    21.45 Göztepe - Trabzonspor

    21.45 Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor

    13 HAZİRAN CUMARTESİ

    19.15 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor

    21.45 BTC Turk Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa

    21.45 Beşiktaş - Fraport-TAV Antalyaspor

    14 HAZİRAN PAZAR

    19.15 Gençlerbirliği - İttifak Holding Konyaspor

    21.45 Gaziantep Futbol Kulübü - MKE Ankaragücü

    21.45 Çaykur Rizespor - Galatasaray

    15 HAZİRAN PAZARTESİ

    21.45 Demir Grup Sivasspor - Yukatel Denizlispor
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