Süper Lig ne zaman başlayacak? Türkiye’de ligler ne zaman başlıyor?

Türkiye'de ligler ne zaman başlıyor? Süper Lig ne zaman başlayacak? Futbol severler Türkiye'de liglerin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde futbol maçları ertelenmiş ve ligler durdurulmuştu. Normalleşmeyle birlikte Türkiye'de de sosyal hayat ve spor karşılaşmaları normale dönüyor. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak?
SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Süper Lig'de 12 Haziran Cuma günü Göztepe-Trabzonspor ve Fenerbahçe-HES Kablo Kayserispor maçları oynanacak. Maçların başlama saatleri 19:45 ve 21:45 olarak belirlendi. 29. haftada oynanacak olan Başakşehir-Galatasaray karşılaşması, 28 Haziran Pazar günü saat 21.45'te oynanacak.
Karşılaşma programları şu şekilde;
27. HAFTA
12 HAZİRAN CUMA
21.45 Göztepe - Trabzonspor
21.45 Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor
13 HAZİRAN CUMARTESİ
19.15 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor
21.45 BTC Turk Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa
21.45 Beşiktaş - Fraport-TAV Antalyaspor
14 HAZİRAN PAZAR
19.15 Gençlerbirliği - İttifak Holding Konyaspor
21.45 Gaziantep Futbol Kulübü - MKE Ankaragücü
21.45 Çaykur Rizespor - Galatasaray
15 HAZİRAN PAZARTESİ
21.45 Demir Grup Sivasspor - Yukatel Denizlispor