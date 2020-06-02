Süper Lig ne zaman başlayacak? Türkiye’de ligler ne zaman başlıyor?

Türkiye'de ligler ne zaman başlıyor? Süper Lig ne zaman başlayacak? Futbol severler Türkiye'de liglerin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde futbol maçları ertelenmiş ve ligler durdurulmuştu. Normalleşmeyle birlikte Türkiye'de de sosyal hayat ve spor karşılaşmaları normale dönüyor. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak?

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig'de 12 Haziran Cuma günü Göztepe-Trabzonspor ve Fenerbahçe-HES Kablo Kayserispor maçları oynanacak. Maçların başlama saatleri 19:45 ve 21:45 olarak belirlendi. 29. haftada oynanacak olan Başakşehir-Galatasaray karşılaşması, 28 Haziran Pazar günü saat 21.45'te oynanacak.

Karşılaşma programları şu şekilde;