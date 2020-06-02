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    • 02.06.2020 18:46
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    NBA'in efsane oyuncularından hayatını kaybetti! Wes Unseld kimdir?

    Amerikan (NBA) takımları ve Baltimore'un efsane oyuncularından 74 yaşında yaşamını yitirdi. Unseld, 1988'de basketbolda efsaneleşmiş oyuncu, hakem, antrenör ve diğer önemli kişilerden oluşan Şöhret Müzesi'ne (Basketball Hall of Fame) girmişti.

    NBA efsanesi hayatını kaybetti

    Amerikan (NBA) takımları ve Baltimore'un efsane oyuncularından 74 yaşında yaşamını yitirdi.

    Ailesinden yapılan açıklamada, son zamanlarda sağlık sorunları yaşayan Unseld'ın bu sabah hayata gözlerini yumduğu bildirildi.

    WES UNSELD KİMDİR?
    ABD'li savunma oyuncusu tüm kariyerini Washington Wizards ve Baltimore'da geçirmiş, 1968-1969 sezonunda hem yılın çaylağı hem de en değerli oyuncusu (MVP) seçilerek tarihte bunu başaran iki oyuncudan biri olmuştu.

    Beş kez all-star seçilen Unseld, NBA'de 4 finale çıkarken 1977-1978 sezonunda Washington Wizards ile şampiyonluğa ulaşmıştı.

    Unseld, 1988'de basketbolda efsaneleşmiş oyuncu, hakem, antrenör ve diğer önemli kişilerden oluşan Şöhret Müzesi'ne (Basketball Hall of Fame) girmişti.


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