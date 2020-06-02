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    • 02.06.2020 20:17
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    forması giyen 'den kötü haber! Sezonu kapattı

    'nın ekibinde forma giyen Türk futbolcu kalçasından yaşadığı sakatlığın ardından kötü haber geldi. Şahin sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

    Şahin'den kötü haber!

    'nın ekibinde forma giyen Türk futbolcu , kalçasından yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattı.

    Alman ekibinin teknik direktörü Florian Kohfeldt, cumartesi günü 'u ağırladıkları maçta sakatlanan Nuri Şahin'in sezonu kapattığını belirtti.

    "DÜŞÜNDÜĞÜMÜZDEN ÇOK DAHA AĞIR ÇIKTI"
    Kulübün internet sitesinde açıklamalarına yer verilen Kohfeldt, "Maalesef Nuri'nin kalçasından yaşadığı sakatlık düşündüğümüzden çok daha ağır çıktı." ifadesini kullandı.

    31 yaşındaki oyuncu bu sezon 16 lig maçında forma giymişti.

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