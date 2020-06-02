Beşiktaş Beko ile 2 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı. 8 yıllık Vodafone anlaşması sona eren Beşiktaş, Beko'dan 2 yılda 42 milyon lira kazanacak. Beşiktaş Kulübü anlaşmayı KAP'a bildirdi. Başkan Ahmet Nur Çebi, "Efsane sponsorumuz Beko'yu, tekrar şanlı Beşiktaş formasının göğsünde görecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.
ÖZÜMÜZE DÖNÜYORUZ
Beşiktaş ve Beko birlikteliğinin bir sponsorluk ilişkisinin çok ötesinde olduğunu vurgulayan Çebi, "Beko'nun, şimdi tekrardan özümüze dönüş hareketi başlattığımız bugünlerde ait olduğu yere dönmesi son derece sevindirici" dedi. Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer de "Yaptığımız yeni anlaşma ile efsane sponsor Beko'yu 16 yıl aradan sonra bu değerli formanın göğsüne taşıyor olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.
BEKO ANLAŞMAYI SİTESİNDEN DUYURDU
1990 yılından bu yana Beşiktaş ile işbirliğini farklı sponsorluklarla sürdüren Beko, yeni anlaşmayı "Gururla kabaran göğsünde yine biz olacağız" sloganıyla duyurdu.