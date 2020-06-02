Beşiktaş'ta sürpriz gelişme… Siyah-Beyazlı yönetimin Volkan Babacan, Sinan Bolat ve Fabri'nin ardından bonservisi Bournemouth'ta olan Bosna Hersekli kaleci Asmir Begovic'i de gündemine aldığı öğrenildi. 32 yaşındaki Begovic'in kulübüyle olan sözleşmesi gelecek sezon bitiyor.
SON OLARAK MILAN'DA OYNADI
Bonservisi Bournemouth'ta olmasına rağmen bu sezonu önce Qarabağ sonra da Milan'da kiralık olarak geçiren kaleci Begovic'in menajeriyle de bir ön görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.
HAVA TOPLARINDA BAŞARILI
Hava toplarında son derece başarılı bir profil çizen 1.98 boyundaki Bosna Hersekli eldivenin Beşiktaş'ın ilgisinden haberdar olduğu ve Siyah-Beyazlı takıma sıcak baktığı belirlendi.
SÖZLEŞMESİ SENEYE BİTİYOR
Yönetimin Begovic için İngiliz kulübüyle temasa geçmesi bekleniyor. Bu oyuncunun sözleşmesi seneye biteceği için bonservisiyle transfer edilmesinden başka bir ihtimal de bulunmuyor.