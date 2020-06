basınına açıklamalar yapan Fenerbahçeli futbolcu Tolgay Arslan , "Neredeyse tüm taraftarlar Bundesliga izliyor. Futbolun insanlar için nasıl önemli olduğunu görebilirsiniz. Her ne kadar maçları televizyondan izleyecek olsalar da, Süper Lig 'in yeniden başlamasını dört gözle bekliyorlar" şeklinde konuştu. Tecrübeli oyuncu, "Tamamen izole durumdayız ve her zamankinden daha az yönetici var. Örneğin 3 tercüman yerine 1 tercüman var. Her oyuncunun kendi odası var. Hemen hemen herkes maske takıyor. Kulübümüz de kendi aşçılarını getirdi. Açık büfe yok. Alakart yiyoruz" ifadelerini kullandı.lig hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde dün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Başkan Ali Koç ile Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki antrenmanı izledi. Saat 10.30'da core çalışmasıyla başlayan antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. İdman, çift kale maçla sona erdi. Fenerbahçe hazırlıklarına bugün de devam edecek. Riva kampı 3 Haziran Çarşamba günü sona erecek.F.Bahçe logolu maskeler satışa sürüldü. 24.95 TL'den satışa sunulan maskeleri oyuncular da denedi.F.Bahçe, Riva kampına davet etmediği Mauricio Isla ile sözleşme yenilememe kararı almıştı.Beşiktaş'ın eski futbolcusu Medel, Boca Juniors sportif direktörü Riquelme'nin kerdisiyle Isla'nın transferini konuştuğunu açıkladı. Medel,dedi.Fenerbahçe'nin devre arasında kiraladığı ve takımda devam etmek isteyen Falette, yönetimin son stoper arayışlarının ardından umudunu kaybetti.Kadın Basketbol Takımı'nda Zandalasini, Olcay Çakır, Sevgi Uzun, Kiah Stokes ve Tuğçe Canıtez ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandı. ABDli guard Jasmine Thomas, skorer guard Kayla McBride, Alman pivot Satou Sabally ve yine pivot Kia Vaughn transferleri de yapıldı.günlerde Novasport; R.Madrid'in F.Bahçe Beko'dan ayrılması gündemde olan Sloukas'a 3 yıllık bir kontrat önerdiğini iddia etmişti. Ancak İspanyol medyası haberin doğru olmadığını, böyle bir teklifin yapılmadığını yazdı.