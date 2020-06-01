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    • 01.06.2020 15:57
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    • 01.06.2020 15:57
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    hız kesmiyor | Sıra ve 'ta

    AX () yeni sezon için iddialı. İddiası doğrultusunda yeni bir kadro kurmak isteyen İtalyan temsilcisi Kyle Hines'ın ardından Beko'nun yıldızları ve 'ı kadrosuna katmak istiyor.

    Milano hız kesmiyor! Gözler Datome ve Derrick Williams'ta

    EuroLeague'de Ettore Messina yönetiminde yeni sezona iddialı girmek isteyen Ax , gözünü 'nin yıldızları ve 'a çevirmiş durumda.

    Fanatik'in haberine göre; Sergio Rodriguez ile sözleşme uzatan Milano, CSKA Moskova'dan ayrılan Kyle Hines'ı kadrosuna katarak flaş bir transfere imza atmıştı.

    La Gazetta dello Sport'un da haberleştirdiği şekilde Milano, bir süredir kadrosuna katmak istediği Fenerbahçe'den Luigi Datome için temaslarını hızlandırırken 'in gündeminde yer alan Derrick Williams'ı da kadrosuna katmak istiyor.

    Haberler Spor Olimpia Milano hız kesmiyor | Sıra Luigi Datome ve Derrick Williams'ta
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