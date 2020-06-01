Yunanistan ve İtalyan basınında yer alan haberlerde; Olympiakos'un çok ciddi olduğu ve Sloukas'a 3 yıllık teklif yapacağı aktarıldı. Yıllık 2 milyon eurodan toplamda 6 milyon euroluk bir bütçenin Sloukas'a sunulacağı vurgulandı. 30 yaşındaki yıldızın Fenerbahçe Beko ile yollarını ayırır ayırmaz Olympiakos'un transferi bitireceği savunuldu.