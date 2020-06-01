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    • 01.06.2020 17:01
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    'da ayrılık rüzgarları | yolcusu

    2021-2022 sezonuna kadar ile sözleşmesi bulunan , yolunda... Olympiakos'un Sloukas için devreye girdiği iddia edildi. Yunanistan temsilcisinin yıllığı 2 milyon eurodan toplamda 3 senelik 6 milyon euro önereceği belirtildi.

    Fenerbahçe Beko'da geleceği henüz netleşmeyen yıldızlardan Kostas Sloukas için yeni iddialar gündeme geldi. Daha önce Real Madrid'in istediği tecrübeli oyun kurucu için bu kez Olympiakos'un ismi öne çıktı.

    Yunanistan ve İtalyan basınında yer alan haberlerde; Olympiakos'un çok ciddi olduğu ve Sloukas'a 3 yıllık teklif yapacağı aktarıldı. Yıllık 2 milyon eurodan toplamda 6 milyon euroluk bir bütçenin Sloukas'a sunulacağı vurgulandı. 30 yaşındaki yıldızın Fenerbahçe Beko ile yollarını ayırır ayırmaz Olympiakos'un transferi bitireceği savunuldu.

    Kostas Sloukas'ın da Yunanistan'a dönmeye sıcak baktığı dile getirildi.
    Haberler Spor Fenerbahçe Beko'da ayrılık rüzgarları | Kostas Sloukas Olympiakos yolcusu
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