Fransa devi PSG, Inter'den kiraladığı Arjantinli santrfor Mauro Icardi'nin bonservisini aldı. İtalyan basını, transferin 50 milyon avro karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü.
SÜPER LİG'DE KALACAĞIZ
Konyaspor'un stoperi Uğur Demirok, "İnanmazsan başaramazsın, inanmak başarmanın yarısıdır. Masöründen, malzemecisine, ahçısına kadar herkes inanıyor. Ligde kalacağız." dedi.
2 OYUNCU İSTENİYOR!
Yeniİ Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, "Bifouma ve Acquah'a yurt dışından teklifler var. Gökhan Töre için de Beşiktaş'tan bize resmi bir teklif gelmedi" ifadelerini kullandı.
SÜPER LİG'DE KALACAĞIZ
Konyaspor'un stoperi Uğur Demirok, "İnanmazsan başaramazsın, inanmak başarmanın yarısıdır. Masöründen, malzemecisine, ahçısına kadar herkes inanıyor. Ligde kalacağız." dedi.
2 OYUNCU İSTENİYOR!
Yeniİ Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, "Bifouma ve Acquah'a yurt dışından teklifler var. Gökhan Töre için de Beşiktaş'tan bize resmi bir teklif gelmedi" ifadelerini kullandı.