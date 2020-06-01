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    • Spor
    • 01.06.2020 Gazete
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    Icardi artık ’de (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Fransa devi , Inter'den kiraladığı Arjantinli santrfor 'nin bonservisini aldı. İtalyan basını, transferin 50 milyon avro karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü.

    Icardi artık PSG’de
    Fransa devi , Inter'den kiraladığı Arjantinli santrfor 'nin bonservisini aldı. İtalyan basını, transferin 50 milyon avro karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü.

    SÜPER LİG'DE KALACAĞIZ
    Konyaspor'un stoperi Uğur Demirok, "İnanmazsan başaramazsın, inanmak başarmanın yarısıdır. Masöründen, malzemecisine, ahçısına kadar herkes inanıyor. Ligde kalacağız." dedi.

    2 OYUNCU İSTENİYOR!
    Yeniİ Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, "Bifouma ve Acquah'a yurt dışından teklifler var. Gökhan Töre için de Beşiktaş'tan bize resmi bir teklif gelmedi" ifadelerini kullandı.
    Haberler Spor Icardi artık PSG’de (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
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