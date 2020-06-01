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    • 01.06.2020 10:43
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    'a flaş öneri! içim menajerler kapıyı çaldı

    Bundesliga ekiplerinden forması giyen 30 yaşındaki 'ın yüzü sakatlıklar nedeniyle bir türlü gülmemiş, takımda forma şansı bulamamıştı. Milli futbolcu Ömer Toprak menajerler aracılığıyla 'un gündemine geldi. Ömer Toprak, Trabzonspor’a önerildi.

    Fırtına'ya flaş öneri!
    Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Milli futbolcu menajerler aracılığıyla 'a önerildi.

    Tecrübeli savunmacıyı 3.5 milyon Euro karşılığında Dortmund'dan zorunlu satın alma opsiyonu bulunan 'in de Ömer'in satışına sıcak baktığı iddia edildi.

    Akşam'ın haberine göre; Bordo- Mavili yönetimin bu öneriye henüz geri dönüş yapmadığı, son kararı teknik direktör Hüseyin Çimşir'in vereceği öğrenildi.

    Bonservisi Dortmund'da bulunan ve bu sezonu Werder Bremen'de kiralık geçiren Ömer Toprak, sakatlanmadan önce Yeşil-beyazlılarda toplam 13 maça çıkmıştı.

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