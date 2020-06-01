Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Milli futbolcu Ömer Toprak menajerler aracılığıyla Trabzonspor 'a önerildi.

Tecrübeli savunmacıyı 3.5 milyon Euro karşılığında Dortmund'dan zorunlu satın alma opsiyonu bulunan Werder Bremen'in de Ömer'in satışına sıcak baktığı iddia edildi.

Akşam'ın haberine göre; Bordo- Mavili yönetimin bu öneriye henüz geri dönüş yapmadığı, son kararı teknik direktör Hüseyin Çimşir'in vereceği öğrenildi.

Bonservisi Dortmund'da bulunan ve bu sezonu Werder Bremen'de kiralık geçiren Ömer Toprak, sakatlanmadan önce Yeşil-beyazlılarda toplam 13 maça çıkmıştı.