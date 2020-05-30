



TFF'nin yabancı kısıtlaması için ciddi planlar yaptığı ve karar aşamasında olduğu öğrenilirken tartışmalar da beraberinde geldi. TFF'nin ilk olarak 8 sahada, 2 kulübede 2 de tribünde modelini getirmeyi planladığı, yabancı oyuncu için yaş sınırını 32 olarak belirlemeyi planladığı ifade ediliyor. Ancak bu konuda herkes aynı fikirde değil. Yabancı sayısının azaltılmasını isteyen de var, bunun rekabeti önlemekten başka bir şeye yaramayacağını düşünen de. Yaş kriterine ise ciddi destek var.