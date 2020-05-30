TFF'nin yabancı kısıtlaması için ciddi planlar yaptığı ve karar aşamasında olduğu öğrenilirken tartışmalar da beraberinde geldi. TFF'nin ilk olarak 8 sahada, 2 kulübede 2 de tribünde modelini getirmeyi planladığı, yabancı oyuncu için yaş sınırını 32 olarak belirlemeyi planladığı ifade ediliyor. Ancak bu konuda herkes aynı fikirde değil. Yabancı sayısının azaltılmasını isteyen de var, bunun rekabeti önlemekten başka bir şeye yaramayacağını düşünen de. Yaş kriterine ise ciddi destek var.
KISITLAMA KARARI DOĞRU OLUR - İLKER YAĞCIOĞLU
Planlaması yapılan yabancı kısıtlamasını destekliyorum. Ama ismi net konulmalı 6 ise 6, 8 ise 8. Artısı eksisi, tribünde olanı olmaz. Sanırım kısıtlama önümüzdeki sezon değil de 2021/22 sezonunda yürürlüğe girer. Böylesi daha adaletli olur. Kulüpler de planlarını buna göre yapar.
YABANCI SORUNU YOK YÖNETİCİ SORUNU VAR - EVREN TURHAN
Ben yabancı kısıtlamasının bir yarar sağlayacağını düşünmüyorum. Sorun yönetimlerde. Elbette altyapıdan 2 oyuncu oynatma şartı getirilebilir. Ancak sorunu yabancı sorunu gibi görmek yanlış. Yabancı transferlerine bazı kriterler ise getirilebilir. Kısıtlama rekabeti de kısıtlar.
BU KADAR YABANCI BİZİM LİGE FAZLA - OKTAY DERELİOĞLU
Bizim ligimiz İspanya Almanya ya da İngiltere değil. Bizim seviyemiz de bu liglerin seviyesine çıkarsa o zaman yabancı kısıtlaması olmasın. Ama biz şu anda bu kadar yabancıyı kaldıramayız. Kısıtlama geldiğinde de tek bir rakam olmalı. Kulübede 2, tribünde 2 olmamalı. Bunlara gerek yok.