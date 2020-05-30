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    • 30.05.2020 18:54
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    Son dakika: de harekete geçti: 3 futbolcu 'a bildirildi

    Son dakika haberine göre, , iç de anlaştığı Pereira, Hosseini ve 'nun alacağı ücretleri borsaya bildirdi. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve () yer alan açıklamada, 1 yıl sözleşmesi uzatılan 'ya 2020-2021 sezonu için 500 bin avro garanti ücret ve 25 bin avro menajerlik bedeli verileceği belirtildi.

    Fırtına'da 3 transfer KAP'a bildirildi!

    , iç de anlaştığı Pereira, Hosseini ve 'nun alacağı ücretleri borsaya bildirdi.

    Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve () yer alan açıklamada, 1 yıl sözleşmesi uzatılan 'ya 2020-2021 sezonu için 500 bin avro garanti ücret ve 25 bin avro menajerlik bedeli verileceği belirtildi.

    İranlı futbolcu Majid Hosseini'nin sözleşmesindeki opsiyon hakkının kullanıldığı, oyuncuya 2020-21 futbol sezonu için 600 bin avro garanti ücret ödeneceği kaydedildi.

    2 YILLIK OPSİYON KULLANILDI
    Bilal Başacıkoğlu ile de 2 yıllık opsiyon hakkı kullanıldığı vurgulanarak, "2020-21 futbol sezonu için 2 milyon 750 bin lira garanti ücret, 2021-22 futbol sezonu için 2 milyon lira garanti ücret ödenecektir." ifadesine yer verildi.

    Haberler Spor Son dakika: Trabzonspor iç transferde harekete geçti: 3 futbolcu KAP'a bildirildi
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