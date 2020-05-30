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    • 30.05.2020 19:02
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    Son dakika: ile prensipte anlaştı!

    Son dakika haberine göre, TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un kulüp başkanı Kadir Dağlı, Malili kanat oyuncuları ile ilgili 'la prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.

    Aly Malle Trabzonspor yolunda!

    TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un kulüp başkanı Kadir Dağlı, Malili kanat oyuncuları ile ilgili 'la prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.

    Dağlı, forvet oyuncuları Rahmi Anıl Başaran'ın Trabzonspor'a inin ardından kanat oyuncuları Aly Malle ile ilgili de bordo-mavili ekiple görüşmelere başladıklarını belirtti.

    Dağlı, Aly Malle'nin Udinese'de olan sözleşme konusunda opsiyonunu kullandıklarını ifade ederek, "Transfer konusunda Trabzonspor'la ilk görüşmemizi yaparak prensip anlaşmasına vardık. Aly Malle'nin Trabzonspor'a transferi için görüşmeleri tamamlayıp resmi imzaları atacağız." dedi.

    21 MAÇTA 4 GOL ATTI
    Öte yandan Dağlı, bordo-mavili takımın genç oyuncuları Serdar Güncü ile de yakından ilgilendiklerini sözlerine ekledi.

    Sezon başında Udinese'den Ekol Hastanesi Balıkesirspor'a kiralık gelen Aly Malle 21 maçta 4 gol attı.



    Kaynak: AA
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