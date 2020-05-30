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    • 30.05.2020 10:45
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    Takımı'nın 2.05'lik pivotu 'ya transfer oldu

    5 sezondur kadrosunda yer alan, 2017-2018 sezonunda da sarı kırmızılı takımla Eurocup şampiyonluğu yaşayan 2.05'lik 21 yaşındaki genç pivot , 'ya transfer oldu. Barcelona Takımı forması giyecek olan İnci Güçlü, A Milli Kadın Basketbol forması da giyiyor.

    Barcelona Kadın Basketbol Takımı, son olarak Galatasaray forması giyen 21 yaşında 2.05'lik pivot İnci Güçlüyü kadrosuna kattı.

    5 sezondur Galatasaray kadrosunda yer alan, 2017-2018 sezonunda da sarı kırmızılı takımla Eurocup şampiyonluğu yaşayan genç pivot, kariyerine İspanyada devam edecek.

    Barcelona ile 2 yıllık anlaşma sağlayan Güçlü, 1999 yılında Adanada doğan 2.05lik pivot 2013 yılında BOTAŞ formasıyla Küçük Kızlar Türkiye Şampiyonluğu yaşadı ve sonrasında Galatasaraya transfer oldu.

    Öte yandan genç sporcu A Milli Kadın Basketbol forması da giymekte.
    Haberler Spor Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın 2.05'lik pivotu İnci Güçlü Barcelona'ya transfer oldu
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