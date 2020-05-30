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    • 30.05.2020 21:07
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    Son dakika: Kovid-19 test sonuçlarını açıkladı

    Son dakika haberine göre, Kulübü; futbolcular, teknik direktör , yardımcı antrenörler, performans, sağlık idari ve destek kadrolarından toplam 85 kişiye yapılan Kovid-19 testlerinin tamamının sonucunun negatif çıktığını açıkladı.

    Galatasaray Kovid-19 test sonuçlarını açıkladı
    Kulübü; futbolcular, teknik direktör , yardımcı antrenörler, performans, sağlık idari ve destek kadrolarından toplam 85 kişiye yapılan Kovid-19 testlerinin tamamının sonucunun negatif çıktığını açıkladı.

    Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    Galatasaray Futbol Takımı tüm oyuncuları, Teknik Direktörümüz Fatih Terim, yardımcı antrenörlerimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarından toplam 85 kişiye sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (30 Mayıs) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır. Oyuncularımız ve teknik heyetimiz ile aktif çalışan sağlık ve idari kadrolar için altıncı, diğer tüm çalışanlar için ise beşinci kez yapılan testler, TFF öneri protokolünün süre ve frekans maddesine göre devam edecektir.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
    Galatasaray Spor Kulübü

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