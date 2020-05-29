



O DA TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Yıllık 1.5 milyon Euro kazanan Sörloth'a yeni sözleşme önerecek olan Fırtına buy-out maddesine bu sözleşmede yer vermeyecek. 24 yaşındaki futbolcu da yeni sözleşmeye sıcak bakıyor.