Trabzonspor Yönetimi, Süper Lig'in gol krallığı sıralamasında ilk sırada olan ve Avrupa devlerinin ilgisini çeken Alexander Sörloth için harekete geçti. Yönetim, iki yıllığına satın alma opsiyonuyla kiraladığı Norveçli için harekete geçti.
OPSİYONU 6 MİLYON EURO
Sezon başında 6 milyon Euro opsiyonla kadroya katılan Norveçli futbolcunun sözleşmesindeki buy-out maddesini kaldırmak isteyen yönetim, sezon sonu Sörloth ile masaya oturacak
O DA TEKLİFE SICAK BAKIYOR
Yıllık 1.5 milyon Euro kazanan Sörloth'a yeni sözleşme önerecek olan Fırtına buy-out maddesine bu sözleşmede yer vermeyecek. 24 yaşındaki futbolcu da yeni sözleşmeye sıcak bakıyor.
İSTEDİĞİ RAKAMA SATACAK
Trabzonspor Sörloth ile yeni sözleşme imzalandığı takdirde gelecek sezon sonu oyuncunun bonservisini 6 milyon Euro'ya alacak ve 15 milyon Euro'nun üzerinde bedellere satış yapabilecek.