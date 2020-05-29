Hasret bitiyor, Süper Lig yeniden başlıyor… Türkiye Futbol Federasyonu coronavinüs salgını sonrasında ara verilen Süper Lig'in daha önde açıklandığı gibi 12 Haziran'da resmen başlayacağını duyurdu. Dün gerçekleşen yönetim kurulu toplantısının ardından yazılı bir açıklama yapıldı. İşte TFF'nin aldığı kararlar:
ORTAK MUTABAKAT VE İSTEK
Federasyonumuz ve 18 Süper Lig kulübünün sezonun tamamlanmasına yönelik ortak mutabakat ve isteği ile 12 Haziran'da maçların başlatılması kararı sonrası tüm hazırlıklar tamamlanmıştır.
5 OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ SERBEST
Futbolcu sağlığını korumak amacıyla 5 oyuncu değişikliği konusunda talimat düzenlemesi yapılarak sezonun geride kalan karşılaşmalarında söz konusu uygulamaya geçilmesi kararı alınmıştır.
REZERV TAKIM İSTEĞİ KABUL EDİLDİ
Süper Lig takımlarının rezerv takım kurarak alt liglerde yarışması isteği doğrultusunda çalışmalara hemen başlanmış, konuyla ilgili 'Futbol Komitesi' oluşturulması kararlaştırılmıştır.
KUPA KALDIĞI YERDEN DEVAM
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının tarihleri belirlenmiştir. 16 Haziran Salı Fenerbahçe- Trabzonspor, 18 Haziran Perşembe ise Alanyaspor-Antalyaspor maçları oynanacaktır.
DEPLASMANLARA THY DESTEĞİ
Kulüplerimizin kalan 8 haftadaki deplasman seyahatlerinde ekonomik kolaylık sağlanması konusunda ana sponsorumuz Türk Hava Yolları ile görüşme yapılmış ve olumlu geri dönüş alınmıştır.
TFF KARARINI VERDİ DÜŞME VAR
7 kulübün "Düşme kaldırılsın" talebini değerlendiren TFF olumsuz yanıt verdi. Açıklamada, "FIFA ve UEFA'nın altını çizdiği gibi şampiyonun ve küme düşen takımların sportif sonuçlarla belirlenmesi uygun bulunmuştur" denildi.