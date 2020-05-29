bitiyor, Süper Lig yeniden başlıyor… Türkiye Futbol Federasyonu coronavinüs salgını sonrasında ara verilen Süper Lig'in daha önde açıklandığı gibi 12 Haziran'da resmen başlayacağını duyurdu. Dün gerçekleşen yönetim kurulu toplantısının ardından yazılı bir açıklama yapıldı. İşte TFF'nin aldığı kararlar:ve 18 SüperLig kulübünün sezonuntamamlanmasınayönelik ortak mutabakatve isteği ile 12Haziran'da maçlarınbaşlatılması kararısonrası tüm hazırlıklartamamlanmıştır.