



RAKİPLER NAPOLİ&VALENCİA

2001 doğumlu ve 1.83 boyunda olan forvet oyuncusu Yuri Alberto ile İtalya'nın Napoli ile İspanya'nın Valencia kulüplerinin de ilgilendiği gelen haberler arasında.



HENÜZ 19 YAŞINDA AMA BREZİLYA U23'TE OYNUYOR

Brezilya U17 takımında 12 kez forma giyen Yuri Alberto, müthiş bir sıçrama yaparak 18 yaşında direkt Brezilya U23 takımında forma giymeye başladı. 19 yaşına bastığı 18 Mart'ta ise futbola zaten corona molası verilmişti.