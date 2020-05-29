



TÜRKEŞ'İN SON KARARI BOSNA HERSEK OLDU

İsviçre U20, U19 ve U18 takımlarında defalarca forma giyen Aldin Türkeş, sonrasında Bosna Hersek'i tercih etti Bosna U21 takımının formasını giydi. A Milli Takım için ise şu an davet bekliyor.

