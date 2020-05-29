Balıkesirspor'dan Rahmi Anıl Başaran ile resmi sözleşme imzalayan Trabzonspor bir transfer daha gerçekleştirdi. Fırtına, Balıkesir'den kanatforvet Aly Malle ile de anlaşma sağladı. Balıkesir Başkanı Kadir Dağlı, "Malle'nin 2 hafta önce Udinese'den sözleşme opsiyonunu kullandık. Transferi konusunda Trabzonspor'la prensip anlaşmasına vardık" dedi.
SATIŞTAN PAY ALACAK
Başkan Dağlı, "Gelecek hafta Malle'nin Trabzonspor'a transferi resmiyet kazanacak. Balıkesirspor, bir sonraki satışından pay alacak. Bunun dışında sözleşmede oynadığı maç sayısı ve gol sayısıyla ilgili de bonuslar var" diye konuştu.
SATIŞTAN PAY ALACAK
Başkan Dağlı, "Gelecek hafta Malle'nin Trabzonspor'a transferi resmiyet kazanacak. Balıkesirspor, bir sonraki satışından pay alacak. Bunun dışında sözleşmede oynadığı maç sayısı ve gol sayısıyla ilgili de bonuslar var" diye konuştu.