Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 29.05.2020 Gazete
    ABONE OL

    ’da

    Karadeniz Fırtınası, spor’dan genç yıldız Rahmi Anıl Başaran’dan sonra 22 yaşındaki Malili ’nin de ini bitirdi. Balıkesir Başkanı , "Malle'nin 2 hafta önce Udinese'den sözleşme opsiyonunu kullandık. Transferi konusunda 'la prensip anlaşmasına vardık" dedi.

    Malle Trabzonspor’da
    Balıkesirspor'dan Rahmi Anıl Başaran ile resmi sözleşme imzalayan bir daha gerçekleştirdi. Fırtına, 'den kanatforvet ile de anlaşma sağladı. Balıkesir Başkanı , "Malle'nin 2 hafta önce Udinese'den sözleşme opsiyonunu kullandık. Transferi konusunda Trabzonspor'la prensip anlaşmasına vardık" dedi.

    SATIŞTAN PAY ALACAK
    Başkan Dağlı, "Gelecek hafta Malle'nin Trabzonspor'a transferi resmiyet kazanacak. , bir sonraki satışından pay alacak. Bunun dışında sözleşmede oynadığı maç sayısı ve gol sayısıyla ilgili de bonuslar var" diye konuştu.
    Haberler Spor Aly Malle Trabzonspor’da
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri