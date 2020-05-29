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    • Spor
    • 29.05.2020 Gazete
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    ’a büyük övgü! "Stili De 'ya benziyor"

    takımlarından 'ın radarına giren için Ada basını “Stili Da ’ya benziyor” yorumunu yaptı.



    İngiltere     Premier Lig takımlarından Sheffield United, Manchester United'dan kiraladığı Dean Handerson'un yeni sezonda tekrar kiralanamaması ve takımda olmaması halinde bu pozisyon için Altay Bayındır'ı düşünüyor.



    TARAFTAR İSTİYOR!
    Altay Bayındır'ı tanıtan bir yazı hazırlayan İngiliz basını, Sheffield taraftarının genç kaleciye sıcak baktığını, stilinin de Real Madrid'in file bekçisi David De Gea'ya benzediğini vurguladı.



    2023'e kadar sözleşmesi bulunan Altay, sezon başından Ankaragücü'nden transfer edilmişti.
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