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    • 28.05.2020 18:52
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    Son dakika: ZTK'da yarı final maçları programı açıklandı

    Son dakika haberine göre, 'nda oynanacak yarı final maçlarının tarihleri belli oldu. , , Alanyaspor ve 'un kıyasıya mücadele ettiği kupada maç takvimini açıkladı.

    ZTK'da yarı final maçları programı açıklandı

    Türkiye Futbol Federasyonu (), haftalardır merak edilen konular için resmi açıklamalarını bir bir yaparken, 'nın da başlama tarihini duyurdu.

    TFF'nin konu ile ilgili yaptığı resmi açıklama şu şekilde oldu;

    "6 - Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının tarihleri belirlenmiştir. Buna göre; 16 Haziran Salı günü -, 18 Haziran Perşembe günü Aytemiz Alanyaspor - Fraport-TAV maçları oynanacaktır.


    7 - Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarının başlaması ve sağlıklı bir ortamda oynanmasına ilişkin talimat yarın kamuoyuna duyurulacaktır."

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