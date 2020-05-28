Kısa bir süre önce katıldığı bir yayında bir futbol kulübü alabileceğini doğrulayan Acun Ilıcalı, günler sonra yaptığı açıklamayla yeniden gündemde. Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ı satın almaya yakın olduğunu açıkladı.

Ilıcalı konuyla ilgili, "Hollanda'da benimle ilgili çok haber çıkıyor. Hatta 3 milyonluk rekoru kıran adam Fortuna Sittard ile ilgileniyor diye haber yapmışlar. Evet Fortuna Sittard takımıyla ilgileniyorum. Haftaya Türkiye'ye geleceğim. Bir kez daha görüşeceğiz. Benim amacım genç yetenekleri Türk futboluna ve Dünya futboluna kazandırmak. Benim hayatım hep birilerini keşfetmekle geçti. Futbola bu kadar tutkum varken niye futbolda genç yetenekleri keşfetmeyeyim diye bir düşüncem var. Olmaya yakın diyebilirim" ifadelerini kullandı.