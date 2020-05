Inter'in başındayken de Bologna Hocası Mihajloviç'in "Futbol oynamayan birisiyle, futbol tartışmak çok saçma" sözüne de "İyi bir jokey olabilmek için önce at mı olmak gerekiyor?" diye cevap verdi. Üniversitede Beden Eğitimi okudu, spor metodolojisi uzmanı oldu. İskoçya'da UEFA kurslarına katılıp teknik direktörlük sertifikası aldı. Lizbon'da bir lisenin futbol antrenörlüğünü yaparken Estrela da Amora takımında Manuel Fernandes'in yardımcısı oldu. Vitoria Setubal'de yardımcı hocalık yaptıktan sonra Efsane İngiliz hoca Boby Robson Sporting Lizbon'a gelince tercümanı oldu. Ana dilinin dışında İngilizce Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca biliyordu. Robson, Barcelona'ya gittiğinde o da yanındaydı ve orada da Katalanca öğrendi. Mourinho başından beri büyük düşünen hocaydı, insanları daha iyi anlamak ve etkilemek için özel olarak felsefe ve psikoloji dersleri aldı. Barcelona'daki ikinci sezonunda Robson'ın ikinci yardımcısı olarak teknik kadroya geçti. Robson'ın yerine gelen Louis van Gaal'in yanında rakipler hakkında analiz yapan yardımcı hoca olarak devam etti. Van Gaal'in yardımcısı Kooeman ayrılınca da onun yerini aldı.