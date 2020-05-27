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    • Spor
    • 27.05.2020 Gazete
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    basını 'un analizini yaptı: Zirveye yürüyor

    basını, “, ’nin 3 büyükleri olarak kabul edilen , ve ’ı geçerek zirveye yürüyor” başlığıyla Fırtına hakkında geniş bir makale yayınladı.



    Fransız     basınından Foot Mercato, Süper Lig lideri Trabzonspor'un başarısının perde arkasındaki faktörleri sıraladı… Fransızlar'ın kullandığı, "Trabzonspor, Türkiye'nin 3 büyükleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı geçerek zirveye yürüyor" ifadeleri dosyadaki en çarpıcı cümleydi.



    GENÇ YILDIZLARA SAHİPLER
    İşte o ifadeler: Trabzonspor gelir elde edilecek potansiyeli yüksek futbolculara yöneldi. Lille'e satılan Yusuf Yazıcı'nın yanı sıra Uğurcan ve Abdulkadir Ömür gibi isimlere sahipler.



    YÖNETİM İYİ İŞLER YAPTI
    Taraftarlarıyla bütünleşen Trabzonspor'u doğru transfer politikasıyla parlak bir gelecek bekliyor. Sadece yerli değil, yabancı futbolcu transferlerinde isabetli işlere imza atıldı.



    YABANCILARDA NOKTA ATIŞI
    Özellikle bugün Napoli, Monaco, Milan ve Bayern Münih gibi takımların izlediği Alexander Sörloth başta olmak üzere Caleb Ekuban, Nwakaeme gibi isabetli yabancı transferler yapıldı.

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