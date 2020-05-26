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    • 26.05.2020 09:29
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    , 'i gözden çıkardı! İşte Cengiz'in bonservis bedeli

    Koronavirüs pandemisinden ciddi şekilde etkilenen , yavaş yavaş toparlanıyor ancak salgının etkileri uzun süre sürecek gibi görünüyor.  Özellikle futbol ekonomisi koronavirüsten en çok etkilenen sektör oldu. 2 aydır futbol maçlarının oynanaması, gelirlerin olmaması derken futbol kulüpleri ekonomik olarak çok zor günler yaşıyor. O liglerden biri de ... 'in formasını giydiği kulübü de virüsten çok etkilendi ve ekonomik kriz yaşıyor. Bu doğrultuda gözden çıkarılanlar arasında. Cengiz Ünder de var.

    İtalya ekibi Roma, milli futbolcu Cengiz Ünder ile ilgili kararını verdi. Ekonomik anlamda zor günler geçiren Roma küçülmeye gidiyor. İtalyan basını operasyonun detaylarını paylaştı.

    120 milyon euroluk bir bütçeye ihtiyacı olan İtalyan devinin Cengiz Ünder, Kluivert ve Schick'i satmayı planladığı iddia edildi.

    İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport bu haberi "Elveda Cengiz Ünder, Kluivert ve Schick" başlığı ile duyurdu. İtalyan ekibi kaynak yaratmak için takımda bulunan 28 oyuncuyu 23'e indirmeyi planlıyor. Yıldız oyuncularla da yollar ayrılacak. Bu futbolcuların başında ise milli futbolcumuz Cengiz Ünder geliyor.

    Ünder'in satışından 30 milyon euro kazanmayı hedefleyen Roma, Justin Kluivert'ın transferinden 40 milyon euro, Leipzig'de kiralık olarak oynayan Patrik Schick'in transferinden de 29 milyon euro kazanmayı planlıyor.Gazete, Cengiz Ünder'in Türkiye, Almanya ve İngiltere'den de taliplerinin olduğunu ekledi.

    Cengiz Ünder'in gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği merak konusu...
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