120 milyon euroluk bir bütçeye ihtiyacı olan İtalyan devinin Cengiz Ünder, Kluivert ve Schick'i satmayı planladığı iddia edildi.

İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport bu haberi "Elveda Cengiz Ünder, Kluivert ve Schick" başlığı ile duyurdu. İtalyan ekibi kaynak yaratmak için takımda bulunan 28 oyuncuyu 23'e indirmeyi planlıyor. Yıldız oyuncularla da yollar ayrılacak. Bu futbolcuların başında ise milli futbolcumuz Cengiz Ünder geliyor.