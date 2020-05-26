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    • 26.05.2020 13:32
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    • 26.05.2020 13:32
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    Bundesliga'da - maçı için nefesler tutuldu! Gözler 'de

    Koronavirüs sonrasında Avrupa'dan başlayan ilk lig olan Bundesliga'da derbi ateşi. Bundesliga'da 28. haftanında 61 puanla liderlik koltuğunda oturan , 57 puanlı takipçisi 'a konuk olacak. Signal Iduna Park'ta rakibine göz açtırmayan bir futbol oynayan Dortmund, Bayern'i yenip, zirveye bir adım daha yaklaşma amacında. Ligde oynadığı son 13 maçında 12 galibiyet alan ve fırtına gibi esen Bayern Münih, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılıp aradaki puan farkını açmak istiyor. 'de gözler Borussia Dortmund'un genç yıldızı Erling Haaland ve rekorların adamı, 27 goller gol krallığı yarışının zirvesinde olan Robert Lewandowski'de olacak.

    Avrupa'nın büyük ligleri arasında coronavirüs salgını sonrasında sezona devam eden ilk ülke Almanya olmuştu. 16 Mayıs tarihinde liglerin yeniden başlamasının ardından Borussia Dortmund uzun bir aradan sonra Schalke'yi evinde 4 farklı skorla geçmesini bilmişti. Geçtiğimiz hafta Cumartesi günü oynanan maçta deplasmanda Wolsburg'u deplasmanda iki golle geçen Borussia Dortmund, Bayern Münih'i takibini sürdürüyor.

    Bayern Münih uzun bir aranın ardından liglere union Berlin deplasmanında başladı. Deplasmanda uzun bir aranın ardından oynadığı mücadeleden Panzerler 2-0 gibi net bir skorla ayrıldı. 23 Mayıs'ta Allianz Arena'da E. Frankfurt'u konuk eden Bayern Münih rakibine gol yağdırdı. Mücadele 5-22lik skorla tamamlandı.

    BORUSSIA DORTMUND - BAYERN MUNIH MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

    Signal Iduna Park'ta oynanacak dev maç 26 Mayıs Salı günü oynanacak. TSİ 19.30'da başlayacak mücadele S Sport 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

    Borussia Dortmund - Bayern Münih muhtemel 11'ler:

    Borussia Dortmund: Bürki, Piszczek, Hummels, Akanji, Hakimi, Dahoud, Emre Can, Guerreiro, Sancho, Brandt, Haaland

    Bayern Münih: Neuer, Pavard, Boateng, Alaba, Davies, Kimmich, Coman, Müller, Goretzka, Perisic, Lewandowski
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