Bayern Münih uzun bir aranın ardından liglere union Berlin deplasmanında başladı. Deplasmanda uzun bir aranın ardından oynadığı mücadeleden Panzerler 2-0 gibi net bir skorla ayrıldı. 23 Mayıs'ta Allianz Arena'da E. Frankfurt'u konuk eden Bayern Münih rakibine gol yağdırdı. Mücadele 5-22lik skorla tamamlandı.