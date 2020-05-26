TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giyen Emrah Başsan, Spor Arena Instagram yayınında konuştu.

Koronavirüs gündemini değerlendiren Başsan, "Futbolcuların koronavirüsü çok ciddi yaşadığını düşünmüyorum. 3-5 futbolcu virüse yakalandı bizde de ama sağlıkları yerinde. Nedved diyor ya gemileri en son kaptanlar terk eder diye. Ben de o hesap. -20'lerde taraftar geliyor bizim maçlara. Onların hakkını vermemiz gerekiyor. Onlar bizden sadece 3 puan istiyor. O zaman 3 puanı alacağız işte" dedi.

"TUDOR VE RIEKERINK HAKKIMI YEDİ"

Galatasaray'da forma giydiği dönemle ilgili ise tecrübeli oyuncu, "Galatasaray kariyerim çok kısa sürdü. 5 maça çıktım, ardından gönderildim. Ayrılmam gerekiyorsa ayrılırım diye düşündüm. Ama Galatasaray'da iki teknik direktör bana hiç şans vermedi. Riekerink ve Tudor hakkımı yedi. Galatasaray'da paramı bırakıp ayrıldım. Kulübü niye mahkemeye vereyim ki? Daha gencim, önüm açık. Tabii para önemli ama para için oynamıyorum futbolu. Futbol oynayabilmek için oynuyorum" ifadelerini kullandı.

"RIERA BELALIM OLMUŞTU"

Kendisini en çok zorlayan rakip oyuncunun ise Albert Riera olduğunu dile getiren 28 yaşındaki futbolcu, "En çok zorlandığım oyuncu Riera oldu. Ne zaman geçsem tekme atıyor, yanıma gelip tükürüyor falan. Galatasaray ile oynamayalım dedirtti. Belalım oldu adam resmen." diye konuştu.