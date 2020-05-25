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    • 25.05.2020 16:36
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    'dan ayrılacak Milan'ın kıskacında

    Bundesliga'da şampiyonluk mücadelesi veren 'da yıldız isim Mario Götze, 4 senedir formasını giydiği Alman ekibinden sezon sonu ayrılacak. Götze'nin kariyerini nereden sürdüreceği merak konusuyken, flaş bir iddia ortaya atıldı. Sezon sonunda Borussia Dortmund'dan ayrılacağı açıklanan için İtalyan devi Milan'ın devrede olduğu iddia edildi...

    Götze için Milan devrede!

    Bundesliga'da şampiyonluk mücadelesi veren 'da yıldız isim , 4 senedir formasını giydiği Alman ekibine sezon sonunda veda etmeye hazırlanıyor.

    Kulübün sportif direktörü Michael Zorc, ayrılığı doğruladığı 28 yaşındaki futbolcunu için İtalyan devi Milan'ın ise devrede olduğu öğrenildi. Yıldız isim ile görüşmelere başlayacak olan Milan'ın, Götze'den yıllık ücretinde belli oranda indirim isteyecek.

    Milan'ın, Alman yıldıza, yıllık net 2,5-3 milyon Euro arasında bir teklifle gitmeye hazırlandığı iddia edildi.

    Haberler Spor Borussia Dortmund'dan ayrılacak Mario Götze Milan'ın kıskacında
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