Borussia Dortmund Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

DORTMUND EVİNDE KAYBETMİYOR

Ev sahibi Borussia Dortmund, iç sahada aldığı başarılı sonuçlarla ön plana çıkıyor. Bu sezon taraftarı önünde oynadığı 13 maçta; 10 galibiyet, 3 beraberlik alan sarı-siyahlılar, Bundesliga'da iç sahada maç kaybetmeyen tek takım olarak göze çarpıyor. Dortmund, bu maçlarda attığı 45 golle en çok gol atan takım, yediği 10 golle de en az gol yiyen takım olma özelliğini taşıyor. Öte yandan Dortmund, son 10 maçta sadece 1 kez mağlup oldu. 9 maçını kazanmayı başaran sarı-siyahlılar, deplasmanda Leverkusen'e 4-3 yenilmişti.

YILDIZLAR PARLIYOR

Sarı-siyahlı ekipte, yıldız isimler gösterdikleri performansla göz kamaştırıyor. Takımın attığı gollere en çok katkı yapan isim genç oyuncu Jadon Sancho. İngiliz kanat oyuncusu, ligde görev aldığı 25 maçta; 14 gol atıp, 16 asist yaptı. 20 yaşındaki Sancho, bu istatistiklerle takımın en fazla gol atan ve en fazla asist yapan ismi oldu. Takımın tecrübeli isimlerinden Marco Reus da attığı 11 gol ve 5 asistle takımına katkı sağlamayı başardı. Devre arası transfer döneminde kadroya dahil edilen Erling Haaland da ligde çıktığı 10 maçta rakip fileleri 10 kez sarstı. Genç oyuncu Thorgan Hazar da görev aldığı karşılaşmalarda attığı 6 gol ve yaptığı 12 asist ile yakalanan başarıda katkı sahibi oldu.