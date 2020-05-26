Borussia Dortmund Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Almanya Bundesliga 28. hafta açılış maçında futbol fırtınası esecek. İki alman devi Borussia Dortmund ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise bu maçın nasıl izlenebileceğini merak ediyor. Peki, Borussia Dortmund Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
BORUSSİA DORTMUND BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?
Bundesliga'da şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ederken, sezonun 28. haftasında bugün Borussia Dortmund, lider Bayern Münih'i konuk edecek. Saat 19.30'da başlayacak mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
DORTMUND EVİNDE KAYBETMİYOR
Ev sahibi Borussia Dortmund, iç sahada aldığı başarılı sonuçlarla ön plana çıkıyor. Bu sezon taraftarı önünde oynadığı 13 maçta; 10 galibiyet, 3 beraberlik alan sarı-siyahlılar, Bundesliga'da iç sahada maç kaybetmeyen tek takım olarak göze çarpıyor. Dortmund, bu maçlarda attığı 45 golle en çok gol atan takım, yediği 10 golle de en az gol yiyen takım olma özelliğini taşıyor. Öte yandan Dortmund, son 10 maçta sadece 1 kez mağlup oldu. 9 maçını kazanmayı başaran sarı-siyahlılar, deplasmanda Leverkusen'e 4-3 yenilmişti.
YILDIZLAR PARLIYOR
Sarı-siyahlı ekipte, yıldız isimler gösterdikleri performansla göz kamaştırıyor. Takımın attığı gollere en çok katkı yapan isim genç oyuncu Jadon Sancho. İngiliz kanat oyuncusu, ligde görev aldığı 25 maçta; 14 gol atıp, 16 asist yaptı. 20 yaşındaki Sancho, bu istatistiklerle takımın en fazla gol atan ve en fazla asist yapan ismi oldu. Takımın tecrübeli isimlerinden Marco Reus da attığı 11 gol ve 5 asistle takımına katkı sağlamayı başardı. Devre arası transfer döneminde kadroya dahil edilen Erling Haaland da ligde çıktığı 10 maçta rakip fileleri 10 kez sarstı. Genç oyuncu Thorgan Hazar da görev aldığı karşılaşmalarda attığı 6 gol ve yaptığı 12 asist ile yakalanan başarıda katkı sahibi oldu.
SAVUNMACILARDAN ÖNEMLİ KATKI
Dortmund'da, hücum oyuncularının yanı sıra savunma oyuncuları da takıma büyük katkılar verdi. Takımın iki bek oyuncusu Acraf Hakimi ve Raphael Guerreiro attıkları goller ve yaptıkları asistlerle ön plana çıktı. Hakimi 27 maçın tamamında görev alırken; 4 gol atıp, 10 asist yapma başarısı gösterdi. Guerreiro da 8 gol, 2 asistlik performansıyla takımına katkı sağladı.
BAYERN ARAYI AÇMAK İSTİYOR
Bundesliga'da 27'nci hafta sonunda en yakın takipçisi Borussia Dortmund'un 4 puan önünde olan 61 puanlı lider Bayern Münih, rakibini deplasmanda mağlup ederek aradaki farkı açmak istiyor. Ligde oynadığı son 13 maçında; 12 galibiyet, 1 beraberlik alan Bayern Münih, yaptığı atakla rakiplerinin önüne geçmeyi başardı. Konuk ekip, son mağlubiyetini ligin 14'üncü haftasında Borussia Mönchengladbach deplasmanında yaşamıştı.