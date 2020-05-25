MEHMET AURELIO KİMDİR?

Tam adı Marco Aurelio Brito dos Prazeres olan tecrübeli isim, 15 Aralık 1977 yılında Rio de Janeiro'da dünyaya geldi. Futbola 1993 yılında Brezilya'nın Bangu Kulübünün alt yapısında başladı ve 1995 yılına kadar bu takımda forma giydi. 1995 yılında Flamengo takımında profesyonel oldu ve 2001 yılına kadar forma giydi. 2001 yılında kısa bir süre Olaria kulbünde forma giydikten sonra yurt dışı transferi söz konusu oldu ve Türkiye'ye gitti.

Tecrübeli futbolcu, 2001 senesinde Trabzonspor'a transfer oldu. Aurélio, Karadeniz temsilcisinde 2003 yılına kadar oynadı ve görev yaptığı 64 maçta 15 gol attı. 2003 yılında Fenerbahçe'nin transfer teklifini kabul ederek sarı-lacivertli formayı giyen Aurélio, 2008 yılına kadar Fenerbahçe'de oynadı. Fenerbahçe'de 219 kez görev yapan milli futbolcu, toplam 20 gol attı.