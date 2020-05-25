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    • 25.05.2020 13:55
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    ve için karar verildi | Sezon iptal, şampiyon yok

    Koronavirüs nedeniyle spor dünyasında iptal edilen organizasyonlar arasına ile da katılmıştı. Son dakika haberine göre; EuroLeague ve EuroCup'ın akıbeti belli oldu. A Lisansı bulunan 11 kulüp arasında bir yapılan oylama sonrasında EuroLeague ve EuroCup'ın iptaline karar verildi. İşte detaylar....

    Euroleague'in akıbeti belli oldu! İptal...

    basketbolunun en üst düzey organizasyonu olan ve 'ta sezonun kaderi bugün belli oldu. beIN Sports'un haberine göre Turkish Airlines EuroLeague'de 2019-2020 sezonunun iptaline karar verildi. EuroLeague'e gelecek sezon aynı 18 takımla devam edilecek.

    THY EuroLeague ve EuroCup'ta sezon iptal edildi EuroLeague 'su Bartomeu, takımlara sezona devam etmelerinin büyük risk olduğunu ve en mantıklı kararın sezonu iptal etmek olduğunu söyledi.

    Oyuncular ve ELPA (Euroleague Oyuncular Birliği) sezonun oynanmasına sıcak bakmıyordu.

    ANADOLU EFES ŞAMPİYONLUĞA GİDİYORDU

    THY EuroLeague'de temsilcilerimizden Anadolu Efes bu sezon gösterdiği performansla şampiyonluğa göz kırpıyordu. Ergin Ataman'ın başantrenörlüğe gelmesinin ardından atağa geçen ve bu sezon taraflı tarafsız herkesin beğenisi kazanan Efes, ligde de lider durumda bulunuyordu. Bu sezon 28 maçın 24'ünü kazanan ve sadece 4 mağlubiyeti olan Mavi Beyazlılar play-off'u garantilemişti.

    Bu sezon EuroLeague'de Efes'in ardından Real Madrid, Barcelona, CSKA Moskova ve Maccabi de play-off'u garantileyen diğer takımlar olmuştu.

    EUROLEAGUE'DE MÜCADELE EDEN TAKIMLARIMIZ:

    Anadolu Efes

    Fenerbahçe Beko

    EUROCUP'TA MÜCADELE EDEN TAKIMLARIMIZ:

    TOFAŞ

    Galatasaray Doğa Sigorta

    Darüşşafaka Tekfen

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