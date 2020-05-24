İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de koronavirüs şoku! 2 kişinin testi pozitif çıktı...

İngiltere Championship'te mücadele eden Hull City'de oyunculara, teknik ekibe ve personele Covid-19 testi yapıldı. Yapılan testler neticesinde 2 kişide durumun pozitif olduğu açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada 2 ismin kendilerini izole edeceği ve bundan sonra da kulüp tesislerine yalnızca negatif sonuçların olduğu isimlerin girebileceği ifade edildi.